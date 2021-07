Desde sus casas, siempre les inspiraron figuras del periodismo en la televisión puertorriqueña, y hoy ese sueño de llegar a la pantalla para informar al país lo ven concretado al presentárseles la oportunidad de formar parte del equipo de Noticentro Fin de Semana, que transmite por Wapa Televisión.

Se trata de las periodistas Reina Mateo y Alanis Quiñones, quienes reportarán desde la calle a partir del próximo 17 de julio. Ambas se unen al equipo compuesto por los reporteros Orlando Rivera, Felipe Gómez Martínez y Sylvia Verónica Camacho, quien hasta hace varios días compartió el rol de ancla con Julio Rivera Saniel, que ahora se integra como reportero en la Edición Estelar de Noticentro, de lunes a viernes. Ante la partida de Rivera Saniel, será Gómez Martínez quien comparta el rol de ancla junto a Camacho.

Para Mateo, Noticentro ha sido su casa desde hace tres años, adonde llegó como parte del programa de estudiantes de internado, para luego ser coordinadora de las ediciones de Noticentro al Amanecer y luego de la Edición Estelar. Sin embargo, confiesa que siente nervios ante este nuevo rol, aunque que era una oportunidad que esperó por mucho tiempo.

PUBLICIDAD

“Puedo decir que se realizó el sueño que tenía. De pequeña una ve las noticias, se sienta, se emociona, y los ve en todas sus etapas. Llegar aquí y trabajar de cerca con ellos y ver cómo es la dinámica, me siento bien. Como quiera hay un poco de nervios en lo que una hace la transición, pero me siento confiada de que cuento con un excelente equipo que me va a ayudar y me va apoyar en esta nueva etapa”, expresó la joven egresada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico.

Ante los cambios en los noticiarios en la televisión local, dice no sentir presión al estar acompañada por un grupo de compañeros que van a ser sus mentores. Por ello, asume esta experiencia con la mejor actitud posible y asegura “estar en buenas manos”.

“Obviamente, entrar en esta nueva etapa es un reto. Ganarse la credibilidad de un pueblo es algo que requiere tiempo, que requiere de mucho buen periodismo y de comerse la calle en estos años primeros años. Estoy muy dispuesta a hacer eso y a cooperar con mis compañeros”, señaló la joven de 25 años.

Para Quiñones, por su parte, se trata de una oportunidad inesperada con la que siempre ha soñado, pues hace unas semanas fue que llegó a Noticentro como productora de web. Sin embargo, ya ha tenido experiencia haciendo coberturas en la calle.

“Me uno a un grupo de reporteros veteranos, a quienes crecí viéndolos y admirándolos, y aprendiendo de ellos. Para mí es un privilegio ser parte de esta nueva generación que se une a este grupo de veteranos que ahora son como profesores para nosotros y nos enseñan. El recibimiento ha sido positivo, en el que han demostrado estar dispuestos a enseñarnos y vernos crecer”, dijo la periodista que desde su último año universitario estuvo trabajando como corresponsal para CBS de Puerto Rico, un noticiario completamente en inglés que se ve en partes de Estados Unidos, Puerto Rico e islas del Caribe.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la periodista de 21 años, uno de los mayores retos es conectar con la gente y ganarse la confianza, por lo que su meta es realizar su trabajo de la manera más transparente posible.

“Tuve la oportunidad de enfrentarme un poco a eso en los pasados años, quizás no a la escala de ahora, pero mi meta es ir ganándome la confianza de la gente e informar de la mejor forma posible con empatía, sensibilidad, objetividad y verticalidad que tanto ha caracterizado a Noticentro por los pasados años”, señaló Quiñones, al tiempo que aseguró que sentirse feliz ante el hecho de que surjan nuevas oportunidades y talleres de trabajo en televisión para periodistas.

“Crecí viendo un periodismo de calidad al que aspiraba llegar en un momento. Te confieso que no pensaba llegar tan pronto, pero para eso trabajé y me enorgullece mucho saber que canales como Wapa nos están abriendo a nosotras, jóvenes, caras nuevas. Hace tiempo no veíamos caras nuevas dentro de los canales de noticiario de la televisión puertorriqueña”, comentó la periodista quien considera a la fallecida reportera ancla Keylla Hernández como un pilar fundamental dentro de Noticentro.

Ante las recientes denuncias de periodistas mujeres sobre disparidad salarial por género, la egresada de la Universidad del Sagrado Corazón respondió: “Me siento confiada de que las mujeres tenemos un rol importantísimo en los medios de comunicación, cada uno tiene su experiencia y perspectiva dentro de nuestras realidades. Estoy en una etapa inicial en la que me siento sumamente confiada en donde estoy. Llegué con muchas ansias y me siento tranquila y feliz y con muchas ganas de crecer”.