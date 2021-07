El veterano periodista Felipe Gómez Martínez, quien se unió al equipo de Noticentro en el 2018, será el nuevo presentador de las ediciones sábado y domingo a las 5:00 p.m. junto a Sylvia Verónica Camacho. También le dará continuidad al Resumen Semanal que se transmite por Wapa y Wapa América los sábados a las 10:30 p.m.

“Mi compromiso con el periodismo va de la mano con el alto grado de respeto que le tengo a los televidentes y a la verdad. Así me he esforzado en cada noticia trabajada durante los 37 años que he ejercido esta profesión. Por esa razón, considero un enorme privilegio poder llegar a los hogares en Puerto Rico y el exterior para presentar las noticias que acontecen aquí y en todo el mundo, y que afectan nuestro presente y nuestro futuro. Estar al frente de un noticiario conlleva una gran responsabilidad personal y profesional con el pueblo que nos honran con su sintonía, y me motiva significativamente poder hacerlo junto con Sylvia en unas ediciones de noticias tan importantes como Noticentro sábado y Noticentro domingo”, afirmó Gómez Martínez en declaraciones escritas.

Gómez Martínez tiene una amplia experiencia como presentador de noticias, pues trabajó como hombre ancla en TeleOnce. El reportero forma parte del grupo de comunicadores que fueron despedidos en 2014 por la gerencia de Univision Puerto Rico.

Además, dos jóvenes periodistas se suman al equipo de Noticentro. Se trata de Alanis Quiñones y Reina Mateo.

Según un comunicado, después de un profundo proceso de evaluación de numerosos candidatos y candidatas fueron seleccionadas representando una oportunidad de desarrollo profesional para ambas, pues vienen de laborar en otros roles dentro del Departamento de Noticias de Wapa Televisión.

Por su parte, el vicepresidente y director de Noticias se mostró esperanzado con estos reclutamientos.

“Hace 21 años, a nuestro Departamento de Noticias, llegaron rostros nuevos que hoy día son periodistas reconocidos y respetados en la profesión. Ha pasado mucho tiempo para que nuestro equipo tenga una inyección similar, lo cual nos fortalece y renueva nuestro compromiso con el periodismo en Puerto Rico. Para mí es importante dar oportunidad a una nueva generación de periodistas, y más satisfactorio aun es permitir el crecimiento dentro de nuestra redacción, compromiso que he asumido desde que estoy en el cargo hace tres años en todas las áreas de nuestra operación”, dijo Rafael Lenín López.