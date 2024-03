Alejandra Espinoza conducirá por primera vez los Latin AMAs 2024

“Contenta. De verdad que estoy muy contenta. Estoy feliz de esta oportunidad. Sería, pues, mi primera vez en los Latin American Music Awards. Estoy contenta por los compañeros que tengo, compañeros que me tocó y que estoy segura vamos a disfrutar no solamente el día del evento, sino todo el proceso. Vamos a pasarla bien, vamos a celebrar la música que pues al final del día yo creo que la música es como lo que nos une a todos, no es, es universal, no hay”, expresó la comunicadora en entrevista con Hola!