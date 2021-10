Entre intentos fallidos por ponerse de acuerdo para nominar y alianzas que nadie imaginó con el fin de sacar del medio a sus contrincantes, anoche se transmitió otro “Jueves de nominación” en “La casa de los famosos” de Telemundo que concluyó con Alicia Machado, Pablo Montero, Manelyk González y Christian De La Campa en la tabla de los habitantes en riesgo de despedirse del “reality”.

Cristina Eustace, Gisella Aboumrad, Kelvin Noé Rentería y Verónica Montes, por su parte, se liberaron de toda tensión luego de no escuchar su nombre en la gala. La última se convirtió el martes en la “Líder de la semana” , por lo que -automáticamente- obtuvo inmunidad de ser nominada. El pasado lunes, la intérprete resultó favorecida por el público y prevaleció ante la venezolana Gaby Spanic, quien dijo adiós a sus compañeros con el 51% de los votos.

Una de las nominaciones que más llamó la atención fue la de Montero, que no dudó en arremeter contra Macho con un tono disgustado y decepcionado. El exponente mexicano le dio la máxima puntuación (2 puntos) a su exnovia, mientras que el punto restante se lo colocó a la González.

“Bueno, este, dos puntos son para Alicia y un punto para Manelyk”, dijo el cantante sin pensarlo. A preguntas de “La Jefa” sobre cuáles eran las razones de sus decisión, el también actor dijo que “el de Alicia es porque, no sé, sigue discutiendo con la gente y no me parece correcto. Después de tanto tiempo, se le ha ayudado, se le ha aconsejado y sigue con lo mismo, queriéndose pelear con la gente por cualquier cosa y no creo que esté correcto. Y de Mane, nada más por estrategia”, apuntó.

La nominación de González llegó debido a que a sus compañeros no les pareció que no participará en la prueba de la semana, asimismo las nominaciones de De La Campa y Montero se dieron luego de que varias participantes votaran en contra de los hombres como parte de sus estrategias.

Además de que esta es la primera vez en estar nominado para el cantante regional, aún se podría salvar esta noche cuando Montes haga valer su derecho para salvar a uno de los habitantes como la “Líder de la semana”.

Los seguidores de la competencia, por su parte, pueden continuar realizado sus votos en contra del famoso que quieren eliminar. La decisión se dará a conocer el próximo lunes.