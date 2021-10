Sonriente y visiblemente contenta de reencontrarse con algunos de sus compañeros de “La casa de los famosos” de Telemundo. De esta manera apareció anoche Gaby Spanic sobre el escenario del programa televisivo luego de convertirse en la octava eliminada de la competencia el pasado lunes.

La actriz venezolana arribó escoltada por la copresentadora Jimena Gállego, quien la llevó hasta Héctor Sandarti. Sin preámbulos ni rodeos, los animadores cedieron la palabra a la intérprete para que enunciara las primeras y hasta ahora únicas expresiones sobre su experiencia en la residencia. También le dieron espacio para que contara qué había ocurrido con Alicia Machado, habitante con la que protagonizó algunos momentos de tensión.

“Qué linda Cristina ‘La comaye’, Gigi, Verónica, personas reales, transparentes, sinceras, que nunca tramaron, nunca hicieron un complot en contra de nadie. Porque éramos como dos bandos, ¿no? Como que los buenos y los malos. No voy a decir las palabras exactas que dijo esta persona, que para mí es soez”, sostuvo Spanic mientras veía correr imágenes del momento de su salida del “reality”.

PUBLICIDAD

“¿Estás hablando de Alicia (Machado)?”, cuestionó Gállego. La eterna villana de telenovelas no lo negó y puntualizó que la Miss Universe 1995 está dañando su imagen ante el público con su comportamiento y manera de expresarse. También reveló que conocía el desenlace de su enfrentamiento con Verónica Montes en el “Cuarto de eliminación” porque ella misma lo había pedido.

“Yo siento que Gaby Spanic vino a hacer en la casa lo que tenía que hacer y lo que hizo lo hizo bien. Nunca dije groserías, nunca me referí a nadie de una forma grotesca, poco educada, nunca hice complot. Nunca sentí que nadie era mi rival ni nada. Yo no tenía la cabeza para elucubrar maldad hacia nadie ni para quitar a nadie del camino. Jugué de una manera leal, jugué de una manera trasparente, honesta, los consentí, les cociné...”, detalló la también cantante.

Para su sorpresa, el lunes, desde que abrió la puerta de “La casa de los famosos” para reunirse con sus familiares y seguidores, Spanic dijo que sintió el cariño de parte de la producción de la competencia y de la gente. Asimismo, la artista de 47 años narró todo lo negativo que vivió durante su estancia en la residencia. Todo el plan en su contra, según verbalizó, fue orquestado por Machado.

“Hay personas que lamentablemente necesitan una adrenalina para brillar, que es molestar a otros, hablar mal de otros, hacer complot... Esa adrenalina para hacerle sentir viva y que está presente. Hay gente, lamentable, que es así. La verdad es que yo ahí sufrí bullying, ahí sufrí acoso, ahí sufrí malas palabras. Creo que fui, creo no, fui una dama. Nunca caí en provocaciones de esa persona que de verdad le falta educación”, recalcó.

PUBLICIDAD

La autora del libro “Mi vida entre recetas” aprovechó para nombrar algunos de sus logros a lo largo de su trayectoria en la pantalla. Todo lo alcanzado la ayudó a solicitar que votaran en su contra para abandonar la competencia que otorgará $200 mil al ganador.

“Mi amor, a mí me llaman ‘la reina de las telenovelas’ no ‘la reina de los conflictos’ y por eso me salí de ese programa, porque soy la reina de las telenovelas y sí, tengo una carrera hermosa, digna de admirar, muchos éxitos y no me cuelgo en la fama de nadie para armar conflictos y hacerme notar. Yo me he hecho notar con mi trabajo, con mi disciplina, con mi talento que Diosito nos da a todos, un talento particular para cada quien, me bendijo con unas fans hermosas en todo el mundo, una estatuilla en Indonesia, reconocida en muchas partes del mundo por mis telenovelas, una mujer exitosa, que empezó desde los 14 años en la televisión y que tiene en su haber más de 5 mil capítulos grabados en televisión”, nombró en su discurso que arrancó los aplausos del público presente, quienes a su vez coreaban el nombre de la actriz.

En la entrevista con Sandarti y Gállego, la venezolana reconoció que una de las cosas que más le molestó de Machado en la competencia fue que hablara mal de su hijo, Gabriel. En esa línea, Spanic manifestó que sabe muchas cosas de su rival, pero que no las dirá precisamente porque es madre. Por si fuera poco, la protagonista de “La Usurpadora” agregó que llegó a sentir amenazada su integridad física y mental.

PUBLICIDAD

Lo anterior, para Gabriela Helena Španić Utrera, nombre verdadero de la artista, quedó evidenciado las múltiples ocasiones que Machado quiso golpear a la concursante Celia Lora. Esa actitud, la multigalardonada la describió como “irreconocible”, por los años que conoce a la exreina de belleza.

“También le dije en una conversación (a Machado) ‘tú le estás diciendo a todos que somos las mejores amigas del mundo y eso no es cierto. Tú no estuviste conmigo en la cama de un hospital, tú no estuviste conmigo en situaciones embarazosas y difíciles de vida. Tú no sabías si mi hijo y yo comíamos o no, ni yo tampoco estuve contigo’. O sea, una amistad es para estar en las buenas y en las malas. Nos veíamos esporádicamente. Ella nunca fue mi amiga, gracias a Dios porque 24/7 con esa mujer yo creo que nadie puede”, dijo entre risas.

Antes de hablar sobre su afinidad con el actor mexicano Uriel Del Toro, Spanic, quien nuca se visualizó como ganadora de “La casa de los famosos”, hizo una fuertes declaraciones sobre la producción del “reality”.

“Obviamente todos queríamos ganar. Todo lo que han dicho ahí han sido un montón de mentiras. Pero yo sí quería ganar, por qué no, pero llegó un momento en que vi tanto complot, tanto cuchicheo, tantas mentiras, tantas cosas desleales, tantas groserías. A veces yo soy caída de la mata, despistada, para darme cuenta de algo tiene que ser muy obvio. Todo era muy obvio, entonces yo sí me quise salir, me quise salir a tiempo para no caer en provocaciones, en situaciones, en un contenido tan bajo, que yo le dije a la producción ‘me quiero ir porque si para ustedes contenidos es ser conflictivos, ser deshonestos, ser desleal, decir groserías, ser mal educada, faltarle el respeto a los compañeros, ese contenido yo no se los voy a dar. No se los voy a dar y prefiero irme’”, precisó la habitante quien se dio a conocer por repetir constantemente las frases “Total” y “Ay, por favor”.

PUBLICIDAD

Las expresiones de la actriz no fueron bien recibidas por su amigo y compadre, el actor Jorge Aravena, quien también fue uno de los famosos del “reality”. El galán describió la situación entre Machado y Spanic como “una rivalidad entre mujeres” y aseguró que hablará con Gaby en privado para decirle de ciertas actitudes que no fueron de su agrado durante la convivencia.

“Yo no supe jugar ese juego. Ella sí tiene esa capacidad. Todo lo que ha dicho y opinado de mí han sido mentiras. Digo que la gente que juzga de esa manera, digo que es la ley del espejo. Así como juzgas, así te sientes por dentro”, añadió.