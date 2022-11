La final de “Mira Quién Baila All Stars 2022″ fue explosiva. Dos mujeres latinas, amantes de la música y destacadas en las artes escénicas a nivel internacional se midieron para, esta noche, coronarse como la reina de la pista del “reality show” de Univision.

Al final, la boricua, Ana Isabelle, se convirtió en la segunda finalista de la décima temporada de la competencia de baile. El primer lugar le correspondió a la artista mexicana María León.

Temprano en la noche se dio a conocer que el tercer lugar fue para el “influencer” mexicano Jorge Anzaldo. Cabe destacar que semana tras semana los presentadores -Chiquinquirá Delgado y Mane De La Parra-, así como el Jurado, mencionaban que este año pudieron disfrutar de la mejor edición en la historia del programa.

/

A pesar de que Ana Isabelle no se alzó con el gran premio, la versátil artista conquistó a los jueces Roselyn Sánchez, Isaac Herández y Paulina Rubio. Esta noche, los expertos aprovecharon para expresarle a la protagonista del musical “West Side Story” -que será en febrero- su admiración y orgullo.

PUBLICIDAD

“Yo sé que en Puerto Rico, ahora, están todos de pie”, le dijo Sánchez a su compatriota. “Vienes de Hollywood, y ahí te quedas”, sentenció “la chica dorada”.

La producción del programa de baile preparó una emotiva sorpresa para la puertorriqueña, quien no pudo evitar las lágrimas. A través de un vídeo, amigos y familiares de la intérprete de “La vida es bella” le enviaron todo su amor y buenos deseos.

Entre ellos se destacó doña Isabel, abuela de la cantante; Ian Crudo, su sobrino y su padrino musical, Luis Fonsi. “Puerto Rico está contigo. El mundo entero está contigo”, comentó el querendón.

Al saludo se unieron, además, la actriz y cantante de ascendencia puertorriqueña, Ariana DeBose y “la mujer de fuego”, Olga Tañón. “‘I Love You so much’, y tú lo sabes”, expresó.

En su visita más reciente, Ana Isabelle reveló a El Nuevo Día que se lesionó desde la segunda semana dentro de la competencia. “Estoy lesionada, es algo que me gustaría que supieran”, confesó quien ganó $5,000 para la fundación sin fines de lucro, March of Dimes.

La artista continuó que, debido a la lesión, no podía abrir mucho las piernas. Además, añadió, que estaba recibiendo atención médica.

“Así que eso es algo importante que sepan, porque ya se lo dije a los jueces. Están exigiendo mucho ballet, muchas cosas, pero si las piernas no me dan, no puedo, y ahora mi meta es recuperarme para cuando venga aquí, a ‘West Side Story’, poder darlo todo”, puntualizó.