Ariadna Gutiérrez revela el motivo por el que Lupillo Rivera cambió de actitud en “La casa de los famosos 4”

Tras la dureza de los posicionamientos de la última “gala dominical”, las puertas de “La casa de los famosos” se abrieron ayer, 15 de abril, para despedir a la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez, quien se convirtió en la décima segunda eliminada del “reality show” de Telemundo y se quedó sin la posibilidad de llevarse el maletín con $200,000 en efectivo del premio para el ganador.

Tras una larga espera para los nominados, la audiencia y el resto de los habitantes, el periodista y presentador Nacho Lozano hizo el anuncio de quién era la persona que quedaba fuera de la mansión.

A los pocos minutos de ser eliminada, la representante de Colombia en Miss Universe 2015 se sentó con la presentadora y periodista Jimena Gállego para hablar de su eliminación. En la entrevista, la beldad conversó sobre por qué cree que el público decidió sacarla del juego, si se sintió desprotegida sin Lupillo Rivera y si le daría una oportunidad a Rodrigo Romeh.

“(Me siento) con un alivio muy grande en mi corazón. Realmente no la estaba pasando bien en las últimas semanas en ‘La casa’. Pero, sobre todo, en la última semana. En este momento me siento tranquila y muy aliviada. Me siento feliz”, comenzó.

En la conversación, Gállego le recordó a Gutiérrez que el cuarto Tierra usó esta semana los mismos argumentos que usaron contra Maripily Rivera la semana pasada en la ceremonia de “posicionamientos y sinceramientos”.

“Entiendo la confusión de la gente, que puede haber mucha confusión dentro de lo que está sucediendo en ‘La casa’, lo que hemos mantenido con Maripily, y lo que está sucediendo en este momento con todo el perdón que hemos tenido con ella y el pacto de paz”, admitió.

La exreina de belleza, quien agregó que “para nada” los integrantes del cuarto Tierra se sienten desprotegidos sin la presencia de Lupillo, enfatizó que el cambio de actitud del “Toro del Corrido” comenzó con la llegada del actor Paulo Quevedo.

“Por Lupillo siento un cariño muy grande, por eso duele tanto lo que está sucediendo, duele tanto la traición, duele tanto las palabras que nos hemos dicho”, puntualizó. “Se quiebra algo que eventualmente se iba a quebrar. Por una cena, o por una mirada, o por una palabra. Con Lupillo llevamos cuatro semanas, desde que llegó Paulo, ese fue el detonante de Lupillo Rivera. Y el inicio al cambio tan abrupto que tuvo Lupillo en la casa. Estaba desconcentrado y venía a despertarme en la madrugada diciéndome ‘me voy a ir de ‘La casa’ pero no me puedo ir sin despedirme de ti’. Él venía mal. Ese último detonante fue la cena que tuvo Romeh conmigo. Fue lo que le dio el motivo o excusa de decir que ya no quería tener nada con nosotros”, agregó con seriedad.

Si le daría una oportunidad amorosa o no a Romeh cuando acabe la competencia, Gutiérrez no supo precisar.

“Romeh tiene un corazón de oro y ha sufrido mucho en su vida. Al ver yo la injusticia que estaba pasando con Lupillo, yo decidí no darle la espalda. Las intenciones de Romeh siempre fueron puras. Enamorarse es una palabra muy fuerte, pero sí siento mucho amor por él. Siempre me daba los mejores consejos y siempre estuvo ahí. Siempre me mantuvo calmada. Cada vez que caía y me levantaba”, apuntó.

La última en ser salvada de eliminación fue la puertorriqueña Patricia Corcino, y cuando esta regresó a la mansión, Rivera celebró de manera eufórica. En la noche del domingo durante el posicionamiento, Gutiérrez acusó a Lupillo de maltrato en plena transmisión en vivo.

“Yo me siento muy incómoda como mujer porque sus acciones han sido de un hombre tóxico y narcisista y yo he pasado por relaciones así, con hombres manipuladores que te ven como un objeto y si no te tienen, son capaces de destruirte y quitarte lo que más amas, incluso ponerte en contra a tu familia”, comentó en la noche del domingo 14 de abril la modelo colombiana.