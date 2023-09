“¡Es nena!”, con esta expresión, a través de las redes sociales, la producción del programa vespertino de Wapa Televisión, “Pégate al mediodía”, compartió la noticia del resultado del “gender reveal” de la presentadora Ashley Beth Pérez.

“Felicidades a Ashley Beth y su familia por este regalito que viene en camino. Salud y bendiciones para ambas”, añadieron.

En el carrusel fotográfico publicado esta tarde, se puede ver al “Team Girl” y al “Team Boy”. Al final, sin embargo, el elenco de la producción de Gilda Santini celebró la pronta llegada de otra integrante a su familia extendida.

Según las fotografías, Jailene Cintrón, Ackerly Cedeño y Carlos Torres fueron los que lograron acertar el género del bebé.

Recientemente, en entrevista con El Nuevo Día, Pérez compartió las vicisitudes que enfrentó para volver a quedar embarazada. De igual manera, comunicó que, desde su primer sonograma “algo” le decía que sería niña.

“Hace como tres años, yo estaba relajada a ver si sucedía. No estaba específicamente buscándolo, pero sí estaba dejando que las cosas fluyeran por si llegaba. Ya en el 2022 yo sí estaba buscando bebé, y el año pasado, yo tuve dos positivos, eso es algo que no he contado. En mi prueba de sangre daba positivo, pero cuando iba al doctor, no había embrión, feto, no había nada. Y pues, fue una desilusión porque uno entiende que luego de una prueba positiva de sangre, que es la más certera, uno entiende que está embarazada, pero no. Y, entonces, ahí, el doctor me explicó que era un embarazo químico, en donde ocurría la fecundación y el cuerpo estaba intentando prepararse para un embarazo, pero no se daba”, narró.