Los últimos meses del 2023 en la televisión puertorriqueña serán protagonizados por felices y orgullosas presentadoras embarazadas. Esta tarde, la animadora de Wapa Televisión, Ashley Beth Pérez, anunció que espera a su segundo retoño.

De esta manera, la copresentadora de “Pégate al mediodía” y “¿De quién es la corona?” se une al grupo de comunicadoras que tendrán un bebé en el 2023. Recientemente, sus colegas de Telemundo Zugey Lamela y Gil Marie López, también sorprendieron a la audiencia con sus respectivos anuncios.

Hoy, en el Canal 4, el audio del llanto de un bebé paralizó el segmento de El Guitarreño, papel interpretado por el comediante Alfonso Alemán. Para crear expectativas, el personaje reunió -en directo- al elenco del espacio y les preguntó si alguno de ellos tenía algo que decir.

Los coanimadores Natalia Rivera, Karla Michelle Sánchez y Melwin Cedeño miraban extrañados mientras Pérez no paraba de reír. Luego, a través de la pantalla gigante del programa, apareció la foto de la modelo junto a su esposo Pedro Ramos y su hijo Diego, quienes sostenían un sonograma.

Inmediatamente, las caras de sorpresa, los abrazos y las felicitaciones no se hicieron esperar.

Pérez también acudió a sus redes sociales personales para confirmar la noticia al resto de sus seguidores. Con la misma fotografía que publicó en el vespertino de Wapa, la empresaria celebró la pronta llegada de su “segundo tesoro”.

“Fueron tres largos años en los que me preguntaba si volvería a sentir a una personita dentro de mí, si sería capaz de ser mamá de dos, de las preguntas constantes: “¿Pa’ cuándo el hermanito?”. Luego de pasar dos experiencias que me dolieron mucho, entendí que sí, quería ser mamá de nuevo. Corillingui, yo me siento primeriza otra vez, una alegría e ilusión que no puedo explicar en palabras, simplemente estoy feliz. Gracias Dios porque fue en tu momento, no cuando yo quise, no cuando la gente preguntó, fue cuando tú sabías que sería el tiempo”, expresó.

Entre las felicitaciones se destaca la de Gil Marie López, quien espera gemelos idénticos. “Qué bendición, mi Ash. Me encantó cuando conversamos hace unos días sobre esta gran noticia. Ya tenemos casi el equipo de pelota completo. Los quiero, familia”, manifestó.