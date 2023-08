Al igual que a muchas de las nuevas generaciones en la televisión, a la presentadora Ashley Beth Pérez le costó mucho llegar a donde se encuentra. Hoy, cuando la modelo vuelve a llevar vida en su vientre, afirmó con seguridad que está dispuesta a tomarse un tiempo fuera de las cámaras para estar junto a su bebé.

Después de la llegada de su primer hijo, Diego, hace seis años, la anfitriona del programa digital “¿De quién es la corona?”, de wapa.tv, cuenta que deseó, planificó y buscó convertirse en madre otra vez. En el proceso, reveló a El Nuevo Día, vivió dos experiencias que llenaron su mente de dudas, tristeza y desilusión.

“Hace como tres años, yo estaba relajada a ver si sucedía. No estaba específicamente buscándolo, pero sí estaba dejando que las cosas fluyeran por si llegaba. Ya en el 2022 yo sí estaba buscando bebé, y el año pasado, yo tuve dos positivos, eso es algo que no he contado. En mi prueba de sangre daba positivo, pero cuando iba al doctor, no había embrión, feto, no había nada. Y pues, fue una desilusión porque uno entiende que luego de una prueba positiva de sangre, que es la más certera, uno entiende que está embarazada, pero no. Y, entonces, ahí, el doctor me explicó que era un embarazo químico, en donde ocurría la fecundación y el cuerpo estaba intentando prepararse para un embarazo, pero no se daba”, narró quien también realiza intervenciones en el programa vespertino “Pégate al mediodía”.

De inmediato, la modelo y su pareja sentimental, Pedro Ramos, se sometieron a una evaluación para descartar alguna deficiencia o condición que les impidiera agrandar su familia. Según los resultados, todo estaba perfecto en los dos.

“Justo cuando decidí operarme los senos (levantamiento de busto), que me enfoqué en esa operación, en la preparación preoperatoria, me operé, entonces ahí me entero que estaba embarazada. Yo lo deseaba, pero no lo esperaba”, detalló entre risas.

Previo a la cirugía, quien compitió por la corona de Miss Universe Puerto Rico en el 2011, de igual modo, se realizó los laboratorios de rutina, que eran parte de los requisitos. Entre ellos, una prueba de embarazo de sangre, que arrojó negativo.

En medio de la recuperación, un retraso menstrual puso en alerta a Miss Teen Galaxy International 2009. La idea de un embarazo, puntualiza, jamás pasó por su mente. No obstante, una prueba casera y una de sangre confirmaron lo que parecía imposible.

“Llamé a mi doctor y me vio al otro día, rápido. Cuando me hizo el sonograma tenía muy poquito tiempo, pero ya salía el embrión bien pequeñito. Era oficial, estaba embaraza”, recordó.

El papá quedó en “shock”, describió. Luego, pasó a un estado de preocupación por el tema de la operación y el efecto que pudiera haber tenido en la criatura. Tras reunirse con su doctor, los orgullosos padres respiraron tranquilamente al conocer que estaba fuera de peligro.

“Como fue bien al principio, todavía en esa etapa están dividiéndose las células, y ahí todavía la mamá no le está pasando directamente todo lo que ella consume al bebé. El doctor nos dijo que todo se veía bien en el sonograma, que no pensáramos nada negativo y que eso le ha pasado a mucha gente”, expuso.

Diego, el futuro hermano mayor, se sorprendió con la noticia. Al principio, dijo la conductora del VIP Room L’oréal Paris de la reciente coronación de Miss Universe Puerto Rico, fue un poco confuso para él. Ahora pregunta que cuándo comprarán la cuna y hasta ha pensado en posibles nombres.

Pérez, quien cuenta con 14 semanas de embarazo, agradeció estar llena de salud y energía. Hasta el momento, expresó, puede continuar con su rutina de entrenamiento y con su jornada laboral regular.

La comunicadora, además, apuntó que sus seguidores podrán vivir junto a ella cada etapa del embarazo. A través de algunas de sus cápsulas en “Pégate al mediodía”, presentará temas de importancia para mujeres embarazadas.

“Son recursos que van a ayudar mucho a brindar información a muchas mujeres que desean un parto de alguna forma en particular. En mi caso, Diego fue por cesárea y en esta ocasión yo deseo un parto natural, pero eso tiene unas especificaciones, así que también partimos de ahí para poder educar a la gente”, prometió.

De esta manera, Pérez se une a sus colegas de Telemundo Zugey Lamela y Gil Marie López, quienes también están embarazadas. Con esta última, ya tuvo la oportunidad de conversar y se manifestaron su apoyo en este proceso de vida.

“A Gil yo la conozco desde hace años porque fuimos maestras de modelaje en una academia en Carolina hace añitos y cuando vi su noticia, obviamente ya yo sabía de mí. Luego me la encontré, una semana antes de yo revelarlo, y se lo conté”, mencionó.