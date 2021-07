El optimismo y entusiasmo que permea en el Departamento de Noticias de TeleOnce se percibe desde la entrada del canal 11 en Guaynabo.

Escenógrafos, técnicos, artistas gráficos, productores y reporteros celebran con entusiasmo el naciente noticiario “Las noticias” de TeleOnce con la expectativa de informar al país desde las preocupaciones reales de la ciudadanía. Muy distinto aquel 2014, cuando la gerencia de Univision Puerto Rico cerraba su taller de noticias, dejando un excelente grupo de profesionales de las comunicaciones en la calle y un decepcionante panorama en el periodismo puertorriqueño.

Por suerte y con un cambio de administración TeleOnce renació. Hoy, lunes, a las 3:55 p.m. se enciende el nuevo estudio de noticias de “Las Noticias” con una inversión de casi $300,000 en escenografía. El estudio apuesta a una visión moderna en diseño y tecnología en combinación con la integración de la Redacción dentro del set de televisión, como se hacía en el pasado. Los 12 reporteros tienen sus estaciones dentro del mismo estudio, donde además se ubican la mesa de información, los cuartos de edición, el área del tiempo y las oficinas de la dirección de noticias.

El estudio cuenta con la mesa principal de los presentadores de noticias, Celimar Adames Casalduc y Ricardo Currás, quienes dejaron sus antiguos trabajos en Wapa Televisión y Univision Nueva York, respectivamente, para lanzarse en una nueva oportunidad. La mesa tiene disponible otros dos espacios para entrevistados y reporteros que se integren para presentar alguna noticia.

Ricardo Currás y Tatiana Ortiz durante una prueba de cámara desde el estudio de noticias de TeleOnce. Fotos: (pablo.martinez@gfrmedia.com) (Pablo Martínez Rodríguez)

El punto focal del estudio, precisamente, es la mesa de los reporteros anclas que desde un tiro amplio de cámara le imparte profundidad al espacio. Inmediato, se encuentran los escritorios de los reporteros que aportan dinamismo al estudio de noticias. La integración de la Redacción al set de noticias fue una idea de Lenard Liberman, presidente y gerente general de TeleOnce.

“Es un set moderno y buscamos que no se pareciera en nada a otros canales. Quisimos maximizar el espacio con la Redacción dentro del estudio y le damos dinamismo al noticiario. La escenografía, mano de obra y materiales debe estar entre $250,000 a $300,000. Esto es sin contar el equipo. Vamos a utilizar gráficas, todo lo que es un concepto digital interactivo ya que el set está preparado con lo último en el mercado. Desde diciembre estuvimos trabajando en el concepto”, explicó el diseñador Edgar Viruet, quien posee una amplia experiencia creando diseños de escenografías para los programas televisivos.

Viruet estuvo a cargo de la escenografía de los programas “Anda Pa’l Cará”, “Objetivo Fama”, “Idol Puerto Rico”, “La noche encima”, “Ahora es que es” y “Raymond y sus amigos”, entre otros.

Este medio hizo un recorrido el pasado viernes y comprobó el asombro y exaltación de los reporteros Deborah Martorell, Nuria Sebazco, Tatiana Ortiz, Luis Joel Aymat, Orlando Cruz, Manuel Crespo, Elsa Velázquez, Luisa Benítez, Jamiebeth González y Shirlyan Rodríguez al pisar por primera vez su nuevo taller de trabajo. Todos están conscientes de que son protagonistas de una nueva era en los noticiarios del país.

Julio 9, 2021 - Tele-once Recorrido por el nuevo estudio del noticiario de Tele - Once. Hacen el último ensayo y los ultimos ajustes de camaras y luces para el estreno en 3 días del Noticiario En la Foto: Deborah Martorel Fotos: (pablo.martinez@gfrmedia.com) (Pablo Martínez Rodríguez)

El viernes pasado, los reporteros televisivos realizaron sus primeras pruebas de cámaras y gráficas en un estudio lleno de técnicos, iluminadores, artistas gráficos y editores. Había pailas de pinturas, cables y cajas como parte de los trabajos finales para completar el nuevo noticiario.

El veterano director de noticias José Enrique “Kike” Cruz, quien es consultor de TeleOnce, impartía instrucciones a los reporteros y los técnicos. Había mucho movimiento y muchas ganas de cumplir con el deber de ser una nueva voz de información.

La vicepresidenta del Departamento de Noticias, Jenny Suárez explicó que el formato del noticiario arranca con el acontecer noticioso diario, secciones y otras informaciones de interés humano, luego a las 4:55 p.m. comenzaría la cobertura de “Hard News” y en la noche una recopilación de los sucesos relevantes. El Departamento de Noticias recibirá a los primeros empleados a las 7:00 a.m. y concluirá su jornada laboral a las 11:00 p.m., al culminar la edición de noticias nocturna.

“El primer noticiario de las 3:55 p.m. es un poco más ‘lite’ en noticias porque quizás a esa hora la gente no quiere ver esa noticia pesada y ya luego hay más noticias y todo lo que sucede en el día. Le queremos dar voz a la gente. Todas las noticias de una forma u otra impactan a diferentes sectores de la población y queremos darle relevancia. Por lo pronto no hay reporteros especializados en una sección como tal, por ejemplo, de espectáculos no tenemos a un reportero asignado porque queremos que todos se involucren en las noticias”.

Suárez, quien trabajó por 21 años en Noticentro de Wapa Television pretende convertir el espacio de noticias en la principal fuente de información y ser voz de las preocupaciones del pueblo.

“Nuestra expectativa es ser esa voz de la gente. Poderles llevar aquellas noticias que realmente salen de las preocupaciones de nuestra gente. Traer esos testimonios de qué le preocupa a las personas para que se puedan sentir identificados. Nosotros queremos que la gente sienta a los reporteros y anclas desde sus casas. Como si estuvieran en sus casas narrándole y conversando con ellos las noticias que le preocupan. Sé que este equipo se convertirá en el mejor equipo de noticias”, puntualizó Suárez, al aceptar que “siempre hay nervios”.

Las tres ediciones de “Las Noticias” son a las 3:55 p.m., 4:55 p.m. y 10:00 p.m. Todos los reporteros trabajan para las tres ediciones de lunes a viernes.