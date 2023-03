“Big Brother Brasil” (BBB), el famoso “reality show” brasileño basado en el programa original “Big Brother”, decidió tomar cartas en el asunto tras los comportamientos inapropiados que tuvieron dos de sus competidores -el artista MC Guimê y el luchador “Cara de Sapato”- con Dania Méndez, participante de “La casa de los famosos 3″ de Telemundo, quien se encuentra en la mansión ubicada en Río de Janeiro como parte del “intercambio explosivo” entre ambas producciones.

“‘Cara de Sapato’ y MC Guimê quedan eliminados de ‘Big Brother Brasil’”, anunció ayer en la noche el presentador brasileño Tadeu Schmidt.

“Tenemos una invitada, una visitante que viene de otro país, pero sobre todo una mujer. Y, como todas las mujeres, merece un respeto absoluto. Hablamos con Dania, pero por todo lo que vimos y escuchamos estoy aquí para decir que no nos gustó lo que vimos ayer. ‘Sapato’ y Guimê pasaron el punto. Hay que tener cuidado con los límites, aquí y fuera. Entonces, por violar las reglas del programa, Guimê y ‘Sapato’ quedan eliminados de ‘Big Brother Brasil’”, informó.

Luego de notificar la expulsión de los habitantes, el conductor se dirigió a Méndez y le dejó claro que la fue una decisión tomada por el programa, por lo que no debe sentirse culpable en ningún momento.

“Es una decisión del programa y no fue tomada por nada de lo que dijiste”, señaló Tadeu.

“No es tu responsabilidad, no es tu culpa, ten la seguridad de que no queremos verte llorar”, dijo ante una mexicana que no pudo contener las lágrimas.

Los hechos por los que ambos concursantes fueron expulsados ocurrieron el miércoles durante una fiesta. Según reportaron en las redes sociales, Guimê “acarició, sin el consentimiento, la espalda de la ‘influencer’ varias veces”, mientras que “Sapato” “forzó un beso y avanzó sobre ella en la cama del dormitorio”.

Desde el perfil de Instagram de “Sapato” su equipo catalogó como “malo” lo sucedido. “Sabemos que hay ciertas actitudes que no pueden suceder ni siquiera en broma. Cuando salga y vea estás imágenes Sapato necesitará comprender lo que pasó, revisar conductas, disculparse y aprender que hay límites que no se pueden sobrepasar”.

El equipo de Guimê que maneja el perfil de Instagram del artista también lamentó lo ocurrido. “Como todos ustedes, vimos y lamentamos los episodios que involucraron MC Guimê en la última fiesta dentro de ‘Big Brother Brasil’. De antemano, dejamos aquí nuestras más sinceras disculpas a todas las personas involucradas”, sostuvieron.