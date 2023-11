“Feliz, satisfecho y orgulloso”. Así se siente Enrique Alejandro Díaz, el modelo puertorriqueño que representó a Puerto Rico en la competencia Caballero Universal 2023 el pasado 20 de octubre en Venezuela. Su desempeño a lo largo del certamen logró posicionar al joven de 32 años como primer príncipe (primer finalista) de la edición.

“Yo siempre quise dar lo mejor de mí, que cuando saliera del escenario, independientemente del resultado, sentirme completamente contento con el trabajo realizado. Efectivamente, fue así, me sentí como todo un ganador, sentí que hice lo que tenía que decir”, dijo Díaz a este diario.

Aunque nunca dudó lo lejos que podría llegar, uno de los ganadores del concurso Mr. Beauty Internacional Puerto Rico reconoció que había otros competidores “muy buenos”. Aun así, el boricua decidió dejar todo “en las manos de Dios”.

Después de los grandes resultados que tuvo con su participación en la competencia internacional, Díaz pasó revista sobre las lecciones aprendidas con la experiencia. Esto, además, le sirve de guía para dar sus próximos pasos en la industria.

“Del concurso me llevo amigos, me llevo aprendizaje y que siempre tenemos que creer en nosotros mismos. También me llevo la satisfacción de representar al país, que ese siempre fue un deseo que tuve en el corazón. Muy agradecido con la gente de Venezuela porque nos trataron bien bonito”, detalló.

Por el momento, el representante de Río Grande en la competencia nacional, adelantó que está considerando una propuesta de ir a Nueva York a modelar. Además, desea continuar con el desarrollo de su personaje infantil “Alejandro, el capitán” que, precisamente, debutará mañana en el programa “En la mañana” de TeleOnce.

“Para mí, ese segmento es el primer escalón para darle mayor exposición al personaje. Estoy súper contento con todas las personas que contribuyeron para que yo lograra esto”, expresó.

A modo de adelanto, Díaz aseguró que tanto los niños como sus padres podrán aprender sobre los buenos modales y valores a través de sus canciones y las ocurrencias de los amigos del capitán, un cocodrilo (”Coquito”) y un perro (”Calle”).

“Alejandro, El Capitán” cuenta con una producción discográfica que trabaja directamente el tema de la autoestima, la constancia y la disciplina. Actualmente, las canciones están disponibles en el canal de YouTube “Alejandro, El Capitán” para el disfrute y beneficio de la niñez.

“Mundo de colores”, “Soy El Capitán”, “Somos piratas” y “Cocokito” son solo cuatro de los temas compuestos por Díaz. En la plataforma, de igual manera, la audiencia encontrará algunos capítulos de las aventuras del particular navegante.