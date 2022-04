A la presentadora y empresaria, Angelique Burgos “Burbu” parece que -finalmente- le llegó la oportunidad que por un tiempo estuvo persiguiendo y anhelando, al dar el paso como productora ejecutiva de su propio espacio nocturno televisivo.

La también locutora indicó en entrevista con la presentadora dominicana Jessica Pereira en su canal de YouTube “Sin tabú”, que ha estado pasando por un proceso de capacitación para dar ese paso en su carrera, tras más de una década en el programa “Pégate al Mediodía” que se transmite por Wapa Televisión.

“Llega el momento en que uno dice, ya yo agarré, ahora me toca a mí, yo quiero producir, yo quiero agarrar el toro por los cuernos, quiero hacerlo. Sí es una responsabilidad bien grande porque no es lo mismo que te tengan el muñeco formado, que tú eres el talento, llegaste y qué tienes que hacer”, expresó.

PUBLICIDAD

Aunque no brindó muchos detalles, la modelo adelantó que el espacio televisivo será en las noches.

“Dios me ha dado esa bendición de estar preparándome para lo que viene próximamente para ‘Burbu’ por las noches”, agregó mientras resaltó que la productora Gilda Santini la ha estado ayudando en el proceso.

“En este proceso tengo una productora que es para la que trabajo hoy día, que es Gilda Santini, una mujer maravillosa que me ha apoyado y me ha seguido apoyando en este próximo paso que voy a dar como productora ejecutiva de mi propio programa”, expresó Burgos al resaltar que era una noticia que no había dado aún en Puerto Rico.

Aunque en el pasado “Burbu” tuvo la oportunidad de realizar “Angelique El Especial”, que se transmitió por el Canal 4, este no tuvo una frecuencia de transmisión. En el último año, la esposa del deportista Larry Ayuso ha ido disminuyendo su participación en “Pégate al Mediodía”, a dos días semanales.

En junio del año pasado, la mamá de Saihl Elías y Kokoh Mar se expresó ante los rumores que llegaron a surgir en las redes sociales sobre su supuesta salida Wapa Televisión y dar un salto a TeleOnce. No obstante, a través del programa radial “El despelote” en el que labora, dijo que no se podía ir por tenerle “una lealtad que no me permite ahora mismo moverme para ningún lugar, me ofrezcan lo que me ofrezcan”.

De “Burbu” ser productora ejecutiva de su propio programa en las noches y fuera a las 10:00 p.m. competiría directamente con su antiguo compañero del canal, el actor y presentador Francis Rosas, quien desde octubre comenzó su propio programa “Acuéstate con Francis”.

Rosas renunció a Wapa Televisión el pasado 11 de junio, lo que desencadenó en un proceso judicial en su contra por incumplimiento de contrato, según la demanda que llegaron a presentar los productores Gilda Santini Colberg y Emmanuel “Sunshine” Logroño.