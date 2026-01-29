Celimar Adames celebra 35 años en la pantalla: “El periodismo es mi gran pasión”

La periodista Celimar Adames Casalduc, sin duda, no solo se ha consolidado como un rostro familiar en la televisión puertorriqueña, sino como un pilar periodístico en TeleOnce. Hoy, 29 de enero, la comunicadora acudió a sus redes sociales para informar que celebra 35 años en la pantalla.

“Estoy celebrando mis 35 años en la televisión. Qué privilegio ha sido conectar con ustedes todos los días. Gracias infinitas”, comunicó.

En un video, Adames abundó que “parece que fue ayer” cuando inició su carrera en los medios como productora y reportera. Luego, agregó, se dio a conocer como mujer ancla de diversos espacios.

“El periodismo es mi gran pasión. Ahora también trabajo como abogada, pero el periodismo es mi primer amor y esta carrera no hubiera sido posible sin todos ustedes que me brindan tanto apoyo y tanto cariño a través de las redes sociales o cuando los veo por ahí, por la calle. Les tengo que agradecer muchísimo, sin ustedes no hubiera sido posible jamás”, expresó.

Asimismo, la licenciada extendió su agradecimiento hacia su familia. A ellos, los describió como el “pilar” de su vida. De igual manera, reconoció que ha tenido “grandes compañeros de trabajo que han sido como familia”.

En la sección de comentarios, como era de esperarse, se pueden leer algunas dedicatorias. Entre tantas, las de sus compañeras Shirlyan Odette, Cristina Pagán y Tatiana Ortiz.