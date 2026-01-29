Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Celimar Adames celebra 35 años en la pantalla: “El periodismo es mi gran pasión”

La comunicadora acudió a sus redes sociales con palabras de agradecimiento para sus seguidores, familia y compañeros de trabajo

29 de enero de 2026 - 3:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Actualmente, la periodista Celimar Adames es ancla en "Las Noticias" de TeleOnce. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La periodista Celimar Adames Casalduc, sin duda, no solo se ha consolidado como un rostro familiar en la televisión puertorriqueña, sino como un pilar periodístico en TeleOnce. Hoy, 29 de enero, la comunicadora acudió a sus redes sociales para informar que celebra 35 años en la pantalla.

RELACIONADAS

“Estoy celebrando mis 35 años en la televisión. Qué privilegio ha sido conectar con ustedes todos los días. Gracias infinitas”, comunicó.

En un video, Adames abundó que “parece que fue ayer” cuando inició su carrera en los medios como productora y reportera. Luego, agregó, se dio a conocer como mujer ancla de diversos espacios.

“El periodismo es mi gran pasión. Ahora también trabajo como abogada, pero el periodismo es mi primer amor y esta carrera no hubiera sido posible sin todos ustedes que me brindan tanto apoyo y tanto cariño a través de las redes sociales o cuando los veo por ahí, por la calle. Les tengo que agradecer muchísimo, sin ustedes no hubiera sido posible jamás”, expresó.

Asimismo, la licenciada extendió su agradecimiento hacia su familia. A ellos, los describió como el “pilar” de su vida. De igual manera, reconoció que ha tenido “grandes compañeros de trabajo que han sido como familia”.

En la sección de comentarios, como era de esperarse, se pueden leer algunas dedicatorias. Entre tantas, las de sus compañeras Shirlyan Odette, Cristina Pagán y Tatiana Ortiz.

Le periodista Celimar Adames Casalduc renunció a Wapa TV, estación en la que laboró durante los pasados 30 años.Su renuncia se anunció apenas unas horas después de que Deborah Martorell hizo lo mismo. Martorell se unirá al equipo de noticias de TeleOnce, que estrenará noticiario entre los meses de agosto y julio, y no se descarta que Adames Casalduc haga lo mismo.Además, ha compartido algunas de sus alegrías personales, como fue el nacimiento de su hija Carola en noviembre de 2001.
1 / 12 | Celimar Adames y su carrera. Le periodista Celimar Adames Casalduc renunció a Wapa TV, estación en la que laboró durante los pasados 30 años. - Archivo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
