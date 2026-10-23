Chef Noelian enfrenta doloroso proceso: “Mi mami se me fue al cielo”

La chef Noelian Ortiz atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su madre, una pérdida que describió como repentina y que la ha llevado a tomar un espacio para vivir su duelo.

La personalidad del programa “Día a día”, de Telemundo Puerto Rico, compartió un mensaje en las redes sociales en el que expresó sus sentimientos ante la partida de su progenitora, Noemí Cardona.

“Hoy vivo uno de los dolores más grandes de mi vida. En menos de 48 horas, mi mundo cambió por completo. Jamás imaginé tener que despedir a mi mamá así, tan repentinamente”, escribió.

En su publicación, Noelian describió a su madre como mucho más que una figura materna: era su amiga, confidente y compañera de vida. También destacó el papel que desempeñó en la crianza de su hija y en la dinámica familiar.

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“Vivíamos juntas y todavía no logro asimilar que ya no estará físicamente a mi lado”, expresó la chef.

La comunicadora también adelantó que necesita dedicar tiempo a su proceso de duelo y permanecer cerca de su familia en medio del difícil momento.

“Este 2026 nos ha dado lecciones muy dolorosas. Hoy necesito tomarme un espacio para vivir mi duelo y abrazar a mi familia en medio de este inmenso dolor”, manifestó.

“Mami, gracias por tanto. Te amo con toda mi alma. Me consuela pensar que estás en el cielo, junto a nuestros seres queridos. Me dejas un vacío imposible de explicar, pero también un amor que vivirá conmigo para siempre”, compartió.

La chef concluyó su mensaje con una última despedida: “Hasta que nos volvamos a encontrar, mi mami hermosa”.

La muerte de su mamá se da a unas semanas de que pidiera oración por su hermana, quien tiene un tumor cerebral y pasó por un proceso de craneotomía de urgencia. La familia creó una campaña de donación para aliviar los gastos médicos de Julissa a través de GoFundMe.

Ortiz es una de las personalidades de la televisión local vinculadas a la gastronomía y forma parte del equipo de “Día a día”. También ha desarrollado proyectos empresariales y educativos relacionados con la cocina y las artes.