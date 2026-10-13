Chef Noelian Ortiz pide oración por su hermana con un tumor cerebral

La chef Noelian Ortiz recurrió a las redes sociales para hacer una petición especial: pidió oraciones por su hermana, Julissa Ortiz, quien atraviesa un delicado percance de salud tras ser diagnosticada con un tumor cerebral.

“Hoy más que nunca, pedimos oración por mi hermana Julissa.Jamás imaginé que nuestra familia viviría una prueba tan difícil en menos de un mes”, expresó la chef del programa Día a Día de Telemundo en una publicación en las redes sociales.

La también empresaria detalló que los primeros síntomas de su hermana fueron constantes dolores de cabeza que provocaron entrar de emergencia a sala de operaciones para una cirugía craneal ante la presencia de un tumor cerebral.

“Julissa siempre ha sido una mujer alegre, de un corazón hermoso y dispuesta a ayudar a los demás. Incluso estuvo para mí cuando más la necesitaba. Es también la madrina de mi hija, y verla atravesar este proceso nos toca profundamente el corazón.Todo comenzó con dolores de cabeza constantes que pensábamos eran migrañas, pero resultó ser un tumor cerebral llamado meningioma. El pasado mes fue operada de urgencia mediante una craneotomía”, contó la chef.

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Pero el estado de salud de su hermana presentó una complicación por lo que tuvo que volver a sala para una nueva operación.

“Luego de permanecer en intensivo y comenzar su recuperación, surgió una complicación por una bacteria que hizo necesaria una segunda operación para remover parte del hueso del cráneo”, precisó.

Ortiz reveló que “han sido días de incertidumbre, lágrimas y mucha preocupación, pero seguimos aferrados a nuestra fe, confiando en Dios y en su poder.

La familia creó una campaña de donación para aliviar los gastos médicos de Julissa a través de GoFundMe.