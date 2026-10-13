Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
13 de octubre de 2026
83°Probabilidad de lluvias y tronadas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Chef Noelian Ortiz pide oración por su hermana con un tumor cerebral

El pasado mes, la pariente de la profesional de la cocina fue operada de urgencia mediante una craneotomía

13 de octubre de 2026 - 8:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La chef Noelian Ortiz. (Pablo Martínez Rodríguez)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La chef Noelian Ortiz recurrió a las redes sociales para hacer una petición especial: pidió oraciones por su hermana, Julissa Ortiz, quien atraviesa un delicado percance de salud tras ser diagnosticada con un tumor cerebral.

RELACIONADAS

“Hoy más que nunca, pedimos oración por mi hermana Julissa.Jamás imaginé que nuestra familia viviría una prueba tan difícil en menos de un mes”, expresó la chef del programa Día a Día de Telemundo en una publicación en las redes sociales.

La también empresaria detalló que los primeros síntomas de su hermana fueron constantes dolores de cabeza que provocaron entrar de emergencia a sala de operaciones para una cirugía craneal ante la presencia de un tumor cerebral.

“Julissa siempre ha sido una mujer alegre, de un corazón hermoso y dispuesta a ayudar a los demás. Incluso estuvo para mí cuando más la necesitaba. Es también la madrina de mi hija, y verla atravesar este proceso nos toca profundamente el corazón.Todo comenzó con dolores de cabeza constantes que pensábamos eran migrañas, pero resultó ser un tumor cerebral llamado meningioma. El pasado mes fue operada de urgencia mediante una craneotomía”, contó la chef.

Pero el estado de salud de su hermana presentó una complicación por lo que tuvo que volver a sala para una nueva operación.

“Luego de permanecer en intensivo y comenzar su recuperación, surgió una complicación por una bacteria que hizo necesaria una segunda operación para remover parte del hueso del cráneo”, precisó.

Ortiz reveló que “han sido días de incertidumbre, lágrimas y mucha preocupación, pero seguimos aferrados a nuestra fe, confiando en Dios y en su poder.

La familia creó una campaña de donación para aliviar los gastos médicos de Julissa a través de GoFundMe.

Hoy les pedimos que oren por su recuperación, por fortaleza para ella y sabiduría para sus médicos. Creemos en el poder de la oración y en que Dios nos sostiene aun en los momentos más difíciles. Julissa, hermana, te amamos. No estás sola. Seguimos de tu mano, con fe, esperanza y mucho amor. 💜🙏🏻Gracias a todos los que nos acompañan con sus oraciones, mensajes y ayuda. Que Dios les bendiga siempre”, puntualizó la chef esperanzada en el buen corazón de los puertorriqueños y en su fe espiritual.

Tags
Chef Noelian OrtizTelemundo
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 13 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: