Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
3 de septiembre de 2025
92°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Conoce las estrellas que serán parte del elenco de “Dancing with the Stars”

Los famosos fueron anunciados esta mañana

3 de septiembre de 2025 - 11:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Figuras del entretenimiento y el deporte en diversos eventos. (Foto AP) (Charles Sykes Evan Agostini Richard Shotwell Jordan Strauss)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York— Corey Feldman, Hilaria Baldwin, Danielle Fishel y Jordan Chiles se encuentran entre los famosos que competirán en la nueva temporada de “Dancing with the Stars”.

RELACIONADAS

Fueron anunciados el miércoles en “Good Morning America”. El estreno de la temporada está previsto para el 16 de septiembre en ABC y Disney+.

Baldwin, entusiasta del fitness y esposa de Alec Baldwin, se emparejará con el profesional Gleb Savchenko. Ha estado publicando videos bailando en Instagram durante días. Feldman, la ex estrella adolescente, bailará con Jenna Johnson.

Fishel es conocida por su papel de Topanga Lawrence en “Boy Meets World”. Su pareja será Pasha Pashkov. Elaine Hendrix se encuentra entre los recién llegados. El actor de “Parent Trap” y “Romy and Michele’s High School Reunion” bailará con Alan Bersten.

También se unen: el jugador retirado de la NBA Baron Davis , que rebotó en varios equipos en su carrera, incluidos los New York Knicks; Dylan Efron, hermano de Zac que aparece en “Down to Earth with Zac Efron” en Netflix; Scott Hoying del grupo a capella Pentatonix, la cantante Lauren Jauregui y el comediante Andy Richter.

Los concursantes anunciados anteriormente son Alix Earle, Robert Irwin, Whitney Leavitt y Jen Affleck .

Tags
Dancing with the StarsABCDisney Plus
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: