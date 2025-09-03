Conoce las estrellas que serán parte del elenco de “Dancing with the Stars”

Nueva York— Corey Feldman, Hilaria Baldwin, Danielle Fishel y Jordan Chiles se encuentran entre los famosos que competirán en la nueva temporada de “Dancing with the Stars”.

Fueron anunciados el miércoles en “Good Morning America”. El estreno de la temporada está previsto para el 16 de septiembre en ABC y Disney+.

Baldwin, entusiasta del fitness y esposa de Alec Baldwin, se emparejará con el profesional Gleb Savchenko. Ha estado publicando videos bailando en Instagram durante días. Feldman, la ex estrella adolescente, bailará con Jenna Johnson.

Fishel es conocida por su papel de Topanga Lawrence en “Boy Meets World”. Su pareja será Pasha Pashkov. Elaine Hendrix se encuentra entre los recién llegados. El actor de “Parent Trap” y “Romy and Michele’s High School Reunion” bailará con Alan Bersten.

También se unen: el jugador retirado de la NBA Baron Davis , que rebotó en varios equipos en su carrera, incluidos los New York Knicks; Dylan Efron, hermano de Zac que aparece en “Down to Earth with Zac Efron” en Netflix; Scott Hoying del grupo a capella Pentatonix, la cantante Lauren Jauregui y el comediante Andy Richter.

