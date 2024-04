Crystal Ayala, mujer ancla puertorriqueña de Telemundo Houston: “Donde yo estoy, hago patria”

“Arranqué a llorar, llorar y llorar… Fueron dos golpes muy fuertes para nosotros por no saber lo que estaba pasando con nuestros familiares en Puerto Rico. La desesperación de no poder comunicarse, saber si estaban bien, si no estaban bien, si no habían sobrevivido, si tenían alimentos”, indicó Ayala, en una entrevista con El Nuevo Día en la estación de Telemundo de esta ciudad, en la que vive hace siete años.

¿Está su vida en Houston?

“Nunca he sido una persona de metas a largo plazo. Jamás pensé que yo iba a estar trabajando en Houston, y es el mercado donde más años he estado. Si me preguntas si voy a regresar a Puerto Rico, voy a regresar a Puerto Rico. Esa sí ha sido una meta siempre. Tengo toda mi familia allí. Houston me ha abierto las puertas, me ha abierto los brazos. Aquí tuve a mis dos hijos, hice familia y siempre estoy eternamente agradecida con el amor, el cariño, el apoyo que me han dado. Pero, mi hogar… Puerto Rico. Llego al aeropuerto y se abren esas puertas de cristal, esa humedad… estoy en casa, cuando voy al barrio Tejas de Yabucoa es casa, mi familia. Añoro regresar. Añoro a que mis hijos puedan vivir allá. ¿Cuándo? No lo sé… mientras tanto hago patria acá”.