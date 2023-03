El exitoso “reality show” de Telemundo, “La casa de los famosos”, arrancó el pasado 17 de enero su tercera temporada con la participación de 17 famosos y dos fanáticos. La conducción del espacio recayó sobre el presentador guatemalteco Héctor Sandarti y la periodista mexicana Jimena Gállego, quienes el próximo 24 de abril anunciarán el nombre del gran ganador o ganadora de los $200,000.

Aunque el premio está valorado en la misma cantidad que obtuvieron las ganadoras de las primeras dos ediciones -Alicia Machado e Ivonne Montero- la paga de los habitantes de esta edición es muy distinta a la de los primeros que ocuparon la mansión ubicada en México. Cada celebridad que formó parte de “La casa de los famosos 1″ tuvo un sueldo de más de $100,000 por su permanencia en el “reality show.

Aunque parezca una tarifa muy elevada, este dato fue confirmado por una de las exparticipantes de la primera temporada, Stephanie Valenzuela, quien fue la primera expulsada de dicha edición. A la cantante e “influencer” le pagaron más de $100,000 con lo que pagó “la renta de este (ese) año y me sobra para vivir”, declaró la exparticipante de “Acapulco Shore”.

PUBLICIDAD

“Yo nunca te mentiría y te puedo apostar, si quieres apostamos una cartera Louis Vuitton. Acá (en México) sí me pagan por ir a los programas, no voy todos los días pero voy bastante y los proyectos que he hecho de tres meses, como ‘La casa de los famosos’ y ‘Survivor’ sí te pagan bien”, aseguró Valenzuela en entrevista con Telemundo.

Este año, la competencia contó con la participación de: Arturo Carmona, Aylín Mujica, Aristeo Cázares, Aleida Núñez, Dania Méndez, José Rodríguez, Jonathan Islas, Juan Rivera, Yameyry “La Materialista” Ynfante, Liliana Rodríguez, Madison Anderson Berríos, Nicole Chávez, Osmel Sousa, Osmariel Villalobos, Patricia Navidad, Rey Grupero, José “Pepe” Gámez, Monique Sánchez, Raúl García, Samira Jalil y Diego Soldano.

/

A continuación, revelamos los salarios aproximados de algunos participantes:

Según varios medios mexicanos, la paga de cada habitante varía de acuerdo a su popularidad y fluctúa entre $10,000 a $53,000. Por ejemplo, el galán de telenovelas Arturo Carmona, quien ingresó al “reality show” “Big Brother VIP” en el 2005, pudo ganar $40,000 por cada mes que permaneció en la mansión.

Patricia Navidad, cantante, conductora y actriz, recibiría cerca de $25,000 por cada mes cumplido en la competencia. Mientras tanto, la modelo boricua Madison Anderson Berríos podría cobrar $20,000 al mes.

El actor José “Pepe” Gámez ha creado una fructífera trayectoria en el mundo de la actuación. De hecho, uno de sus proyectos más recientes es “Juego de mentiras”, recién ha estrenado en la cadena de televisión hispana. El intérprete, de igual manera, podría ganar $25,000 por mes.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que, a lo largo de la historia de “La casa de los famosos”, han participado muchas personalidades cuyas carreras estaban en pausa. La actriz venezola Gaby Spanic, la presentadora Alicia Machado, la abogada peruana Laura Bozzo y la cantante mexicana Ivonne Montero son algunos ejemplos.

Sin embargo, tras finalizar su estancia en la mansión, sus vidas profesionales dieron un giro radical que, actualmente, los posiciona como figuras activas en la industria del entretenimiento.

En el 2022 Machado emprendió una gira con con la pieza teatral “Yo sí soy cabrona”, que tuvo parada en Puerto Rico junto a Sonya Cortés. De igual manera, fungió como panelista experta en los programas dominicales de “La casa de los famosos 2″. Este 2023, la Miss Universe 1996 continúa presente en la pantalla de Telemundo a través de la telenovela “Juego de mentiras”.

Una vez abandonó la competencia, Spanic participó en el “reality show” de baile “Dancing With The Stars”, protagonizó la telenovela “Corazón guerrero” y recientemente fue anunciada como una de las 20 participantes de la competencia de cocina “Top Chef VIP”.

/

Bozzo se convirtió en una de las embajadoras de “La casa de los famosos”. Este año, junto a la boricua Adamari López y los mexicanos Salvador Zerboni y Luis “Potro” Caballero grabó un programa especial dentro de la mansión el mismo día que inició la tercera temporada. También, todos los domingos, aparece como panelista experta en el programa dominical de Telemundo.

PUBLICIDAD

Montero no ha parado de presentarse en diversos escenarios de Latinoamérica. Esta semana, de igual manera, sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su participación en “MasterChef Celebrity 2023″.