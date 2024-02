Declarada la guerra entre Maripily Rivera y Aleska Génesis en “La casa de los famosos 4”

Todo parece indicar que la convivencia entre los habitantes de “La casa de los famosos” ya no será la misma, específicamente, luego de que Maripily Rivera y Aleska Génesis protagonizaran “el posicionamiento” más intenso de la cuarta temporada, hasta el momento.

Luego del pasado “domingo de polémica ” y el regreso de la modelo puertorriqueña triunfante de su primera nominación el lunes, los enfrentamientos con la exnovia del reguetonero Nicky Jam no se han hecho esperar.

“No me parece que personas tramoyeras, falsas, mentirosas lograron regresar y él que aportó cosas buenas, fue sincero, honesto y hasta pidió disculpas sin tener necesidad de pedir disculpas, se fue. Me pareció un poco injusta la decisión del público ”, expuso la venezolana durante la gala del martes por Telemundo.

Rápidamente, y en plena transmisión en vivo, las expresiones de Génesis fueron respondidas por la denominada “Huracán boricua”. Cabe mencionar que aunque no se mencionó directamente su nombre durante la conversación, Rivera se dio por aludida debido a los previos encontronazos con la también modelo venezolana.

“Si no sabes de estrategias no puedes estar aquí. Tú eres más falsa que yo. No vengas hacerte la mosquita muerta conmigo que detrás de esa cara de mosquita muerta se esconde una mujer falsa e irreal. Así soy, brega con eso”, respondió la empresaria y propietaria de “Pompi Store”.