El paso arrollador del “Huracán boricua” por “La casa de los famosos 4” de Telemundo

Logró su deseo

Pero lo logró, Maripily conquistó el deseado “back to back”. El año pasado, el 23 de abril, la modelo Madison Anderson Berríos fue anunciada como la absoluta ganadora de “La casa de los famosos 3″. La Miss Universe Puerto Rico 2019 , apodada en la competencia como “Miss Resistencia”, fue nominada y salvada por la audiencia en seis ocasiones, nunca ganó la “prueba del líder” y tampoco fue invitada por alguno de sus compañeros a subir a la “suite del líder”.

Todo comenzó en la “Gran Manzana”

La Jefa, quien no escatimó a la hora de convocar a los participantes de este año, sorprendió a Rivera en medio del bullicio de Nueva York . Así, con una llamada telefónica y la foto de la ponceña en una de las icónicas pantallas digitales de Times Square , comenzó la ruta del fenómeno caribeño hacia México .

Maripily siempre estuvo clara y segura del papel que desempeñaría en la casa-estudio de EndemolShine Boomdog. “La gente conoce a Maripily el personaje, pero no conocen a María del Pilar, la otra cara, no el personaje, la real, la madre, la que le gusta limpiar, la otra persona que no muchos conocen”, aseguró en entrevista con el periodista argentino Enrique “Quique” Usales el 14 de diciembre de 2023.