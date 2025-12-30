En el 2025 los boricuas revalidaron como los reyes de los “reality shows”

El año 2025 marcó un período de éxitos rotundos y gran visibilidad para el talento puertorriqueño en los “reality shows”. Desde competencias de canto que revivieron la nostalgia local hasta certámenes internacionales y desafíos extremos de supervivencia, los boricuas no solo participaron, sino que se destacaron entre todos con su versatilidad y carisma ante las audiencias globales y locales.

Génesis Dávila, representó a Puerto Rico en “Miss Universe Latina: el reality” y tuvo un desempeño destacado. Tanto, que logró ocupar el segundo lugar en la competencia.

Tras su participación, la modelo expresó su agradecimiento por la experiencia y manifestó su interés en hacer una transición de los certámenes de belleza al mundo de la televisión y el entretenimiento.

Otra que puso en alto el nombre de la isla en la producción de Telemundo fue Ediris Joan Rivera. La aspirante llegó a la final de la competencia, pero no logró clasificar al “Top 5”.

Una de ellas será la primera Miss Universe Latina. Luego de casi ocho semanas, la gran gala final de "Miss Universe Latina: el reality" llegará el lunes 21 de julio de 2025.

El 22 de julio, el merenguero Elvis Crespo llegó a la cocina de “Top Chef VIP 4” con su sabor inigualable. Durante su permanencia, el intérprete de “Nuestra canción”, ganó un reto exprés y se libró de quedar en peligro de eliminación en otras ocasiones.

Su salida no fue por decisión del jurado, sino que abandonó la competencia por determinación propia. Crespo explicó que el momento era crucial para el lanzamiento de un nuevo trabajo discográfico y no podía permitir que se le “quemara el azopado de canciones”. A pesar de su partida, se despidió agradecido con la producción y sus compañeros. Posteriormente, regresó para cantar en la final del programa.

Elvis Crespo: Cantante de merengue, reconocido por sus más de 25 años de carrera musical en Puerto Rico y Estados Unidos. Recientemente, tuvo su primer concierto "sold-out" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

A finales de agosto, “Objetivo Fama” regresó tras 15 años de ausencia. Un grupo de 20 participantes, provenientes de diversos lugares con raíces hispanas, convivieron en una casa estudio y compitieron semana a semana en galas en vivo para ganar un contrato discográfico y un premio en efectivo.

La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas.

En octubre arrancó “La isla: desafío extremo 2” con la modelo y atleta Nievelis González en sus filas. La exparticipante del desaparecido programa de Wapa Televisión, “Guerreros” escribió su nombre en la historia de la competencia como una de las mejores.

La exreina de belleza fue la última eliminada del “reality show”, un día antes de la gran final. Junto a Gary Centeno, Martín Salvador y Estefanía Ahumada completó el cuadro de finalistas.

El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo.

Wapa Televisión estrenó la tercera temporada de “Super Chef Celebrities” en enero. La edición culminó con la victoria de Natasha Isel, quien se alzó con el premio de $40,000 y el codiciado “pilón dorado”.

El segundo lugar del “reliality show” local que contó con la participación de 18 boricuas, lo ocupó el comediante Keropi Sánchez. La temporada fue un éxito de audiencia y mantuvo a los televidentes enganchados con la evolución culinaria de las figuras públicas hasta su emotiva final.

Los participantes de la nueva temporada de "Super Chef Celebrities" por Wapa TV.

Luego, en mayo, el Canal 4 sumó a “¡Claro que baila!” a su oferta. Fue la exreina de belleza Karla Guilfú, quien se llevó el premio de $40,000, dinero que compartió con su pareja de baile, el coreógrafo José Cancel.

Además del regreso de la presentadora Karla Monroig a la pantalla nacional, la competencia estrenó con influencers destacados como Edgar Rivera y Guillermo Villa, primer eliminado. Marisa Baigés y Charlie Massó también se midieron en la pista.

La final dio mucho de qué hablar y se caracterizó por su emotividad y un mensaje de empoderamiento femenino por parte de la ganadora.

"¡Claro que baila!" estrenará el martes, 20 de mayo, a las 7:00 p.m.

El pasado 8 de diciembre, Wapa Televisión transmitió la final de “Super Chef Celebrities All-Star”. La edición especial fue conquistada por el dúo “FrancoSauro”, compuesto por los creadores de contenido Franco Micheo y Luis “Bebesauro” Morales. Ellos se llevaron el “pilón dorado” y un premio de $40,000, tras superar a la otra pareja finalista, “KeropiMarena”, integrada por Keropi Sánchez y Marena Sofía.

Exparticipantes destacados de temporadas anteriores fueron convocados para la edición. De principio a fin, la producción se desarrolló en parejas.

Al igual que siempre, el jurado lo conformaron los chefs Enrique Piñeiro, Giovanna Huyke y Héctor Rosa. Las jornadas fueron conducidas por Luis Ponce.

"Super Chef Celebrities All-Star", de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final.

Desde octubre, las noches de TeleOnce se llenaron de drama y suspenso con el estreno del “El conquistador”, presentado por los esposos Julián Gil y Valeria Marín.

Antes de que el “reality show” llegara a la pantalla, el empresario boricua aseguró que los participantes de la isla “sacarían la casta”, y no se equivocó. Tras semanas de desafíos brutales en la República Dominicana, la búsqueda del primer gran ganador latino concluyó. El 15 de diciembre el boricua Jeffrey “El Mamba” Cerda se coronó como el triunfador indiscutible de “El conquistador” de Univision.

Un helicóptero que sobrevoló la costa dominicana marcó el inicio del fin. La gran final no dio tregua a sus cuatro finalistas -que también incluyó la participación de los puertorriqueños Assaf Torres y Addylinnette Castro- quienes enfrentaron un circuito agónico con saltos al vacío, nado en mar abierto y una extenuante escalada final.

Yaritza Medina y Janice Betancourt lo dieron todo en el debut de “El conquistador” en la televisión hispana. Ambas experimentaron que no existen límites a la hora de alcanzar metas. Héctor “Perfecto” Gómez, el luchador profesional boricua conocido por su fuerza y carisma no ganó la competencia, pero sí el corazón de Airy S., quien hoy es su novia.

El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio.

En el primero, los boricuas Michael Flores y Jlexis terminaron tercero y cuarto lugar respectivamente. Ambos fueron recibidos con gran euforia en Puerto Rico tras su destacada participación, y su desempeño generó mucho orgullo y conversación sobre la representación nacional en escenarios internacionales. Como parte de los premios recibieron vehículos.

Torres, por su lado, se mantuvo como uno de los favoritos, fue salvado en varias ocasiones y ganó el título Mister Mansión Universo. La semana final de la competencia se volvió protagonista por la noche de pasión que vivió junto a la la influencer colombiana Yina Calderón en la “suite presidencial”.