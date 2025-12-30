Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En el 2025 los boricuas revalidaron como los reyes de los “reality shows”

Tanto en los principales canales de televisión, como en las plataformas digitales, los participantes de Puerto Rico se destacaron

30 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cristian Diana, Génesis Dávil, Jlexis y Michael Flores se destacaron en distintas producciones. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El año 2025 marcó un período de éxitos rotundos y gran visibilidad para el talento puertorriqueño en los “reality shows”. Desde competencias de canto que revivieron la nostalgia local hasta certámenes internacionales y desafíos extremos de supervivencia, los boricuas no solo participaron, sino que se destacaron entre todos con su versatilidad y carisma ante las audiencias globales y locales.

RELACIONADAS

Génesis Dávila, representó a Puerto Rico en “Miss Universe Latina: el reality” y tuvo un desempeño destacado. Tanto, que logró ocupar el segundo lugar en la competencia.

Tras su participación, la modelo expresó su agradecimiento por la experiencia y manifestó su interés en hacer una transición de los certámenes de belleza al mundo de la televisión y el entretenimiento.

Otra que puso en alto el nombre de la isla en la producción de Telemundo fue Ediris Joan Rivera. La aspirante llegó a la final de la competencia, pero no logró clasificar al “Top 5”.

Luego de casi ocho semanas, la gran gala final de “Miss Universe Latina: el reality” llegará el lunes 21 de julio de 2025.Una de las finalistas será la primera candidata en representar a la mujer latina en el escenario global del certamen de Miss Universe.El panel del jurado estuvo compuesto por Fabián Ríos, Aracely Arámbula y David Salomón.
1 / 16 | Una de ellas será la primera Miss Universe Latina. Luego de casi ocho semanas, la gran gala final de “Miss Universe Latina: el reality” llegará el lunes 21 de julio de 2025. - Suministrada

El 22 de julio, el merenguero Elvis Crespo llegó a la cocina de “Top Chef VIP 4” con su sabor inigualable. Durante su permanencia, el intérprete de “Nuestra canción”, ganó un reto exprés y se libró de quedar en peligro de eliminación en otras ocasiones.

Su salida no fue por decisión del jurado, sino que abandonó la competencia por determinación propia. Crespo explicó que el momento era crucial para el lanzamiento de un nuevo trabajo discográfico y no podía permitir que se le “quemara el azopado de canciones”. A pesar de su partida, se despidió agradecido con la producción y sus compañeros. Posteriormente, regresó para cantar en la final del programa.

Elvis Crespo: Cantante de merengue, reconocido por sus más de 25 años de carrera musical en Puerto Rico y Estados Unidos. Recientemente, tuvo su primer concierto "sold-out" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.Héctor Sandarti: Carismático actor, cantante y presentador guatemalteco, reconocido por su trayectoria en México y EE. UU., incluyendo su rol como conductor en La Casa de los Famosos de Telemundo.La cantante mexicana Valeria Cuevas también formará parte del "reality show" que regresa el próximo martes, 29 de julio, por Telemundo.
1 / 20 | Mira quiénes participan en la cuarta temporada de "Top Chef VIP". Elvis Crespo: Cantante de merengue, reconocido por sus más de 25 años de carrera musical en Puerto Rico y Estados Unidos. Recientemente, tuvo su primer concierto "sold-out" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Suministrada

A finales de agosto, “Objetivo Fama” regresó tras 15 años de ausencia. Un grupo de 20 participantes, provenientes de diversos lugares con raíces hispanas, convivieron en una casa estudio y compitieron semana a semana en galas en vivo para ganar un contrato discográfico y un premio en efectivo.

Cristian Diana, de Santa Isabel, fue uno de los cuatro finalistas y se coronó como el subcampeón de la temporada. Otros representantes de la isla fueron Andrea Rivera, Ariana Babilonia, Emmanuel “Emma” Otero, Félix Torres, Gala Vargas, Vicky Carbonell, Valente, Miguel Ángel, Gustavo Muñoz, Noeliz Vázquez, Kevin Dalí, Taishmara Rivera y Rafael Enrique.

La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. Dionicio Matos, Cristian Diana, Yancy Abríl y Sheila Miranda interpretaron "Mejor que ayer" de Diego Torres.Además, un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment.
1 / 23 | Talento, intensidad y emoción: lo que ocurrió en la gran final de Objetivo Fama. La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada

En octubre arrancó “La isla: desafío extremo 2” con la modelo y atleta Nievelis González en sus filas. La exparticipante del desaparecido programa de Wapa Televisión, “Guerreros” escribió su nombre en la historia de la competencia como una de las mejores.

La exreina de belleza fue la última eliminada del “reality show”, un día antes de la gran final. Junto a Gary Centeno, Martín Salvador y Estefanía Ahumada completó el cuadro de finalistas.

El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. Mauricio Islas: Actor mexicano.Ximena Herrera: Actriz de "El señor de los cielos" y "Buscando a Frida".
1 / 19 | Ellos buscarán conquistar la segunda temporada de "La isla: desafío extremo" . El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. - Suministrada

Wapa Televisión estrenó la tercera temporada de “Super Chef Celebrities” en enero. La edición culminó con la victoria de Natasha Isel, quien se alzó con el premio de $40,000 y el codiciado “pilón dorado”.

El segundo lugar del “reliality show” local que contó con la participación de 18 boricuas, lo ocupó el comediante Keropi Sánchez. La temporada fue un éxito de audiencia y mantuvo a los televidentes enganchados con la evolución culinaria de las figuras públicas hasta su emotiva final.

Los participantes de la nueva temporada de "Super Chef Celebrities" por Wapa TV.El equipo de jueces de Super Chef Celebrities lo integran los chefs Héctor Rosa, Giovanna Huyke y chef Enrique Piñeiro; Luis Ponce será nuevamente el presentador.Natasha Isel: creadora de contenido
1 / 20 | Quién es quién: conoce a los participantes de "Super Chef Celebrities". Los participantes de la nueva temporada de "Super Chef Celebrities" por Wapa TV. - Suministrada

Luego, en mayo, el Canal 4 sumó a “¡Claro que baila!” a su oferta. Fue la exreina de belleza Karla Guilfú, quien se llevó el premio de $40,000, dinero que compartió con su pareja de baile, el coreógrafo José Cancel.

Además del regreso de la presentadora Karla Monroig a la pantalla nacional, la competencia estrenó con influencers destacados como Edgar Rivera y Guillermo Villa, primer eliminado. Marisa Baigés y Charlie Massó también se midieron en la pista.

La final dio mucho de qué hablar y se caracterizó por su emotividad y un mensaje de empoderamiento femenino por parte de la ganadora.

"¡Claro que baila!" estrenará el martes, 20 de mayo, a las 7:00 p.m.Marisa Baigés, presentadora de televisión. Edgar Gabriel Rivera, creador de contenido.
1 / 16 | Ellos se medirán en la pista de "¡Claro que baila!" de Wapa Televisión . "¡Claro que baila!" estrenará el martes, 20 de mayo, a las 7:00 p.m. - Suministrada

El pasado 8 de diciembre, Wapa Televisión transmitió la final de “Super Chef Celebrities All-Star”. La edición especial fue conquistada por el dúo “FrancoSauro”, compuesto por los creadores de contenido Franco Micheo y Luis “Bebesauro” Morales. Ellos se llevaron el “pilón dorado” y un premio de $40,000, tras superar a la otra pareja finalista, “KeropiMarena”, integrada por Keropi Sánchez y Marena Sofía.

Exparticipantes destacados de temporadas anteriores fueron convocados para la edición. De principio a fin, la producción se desarrolló en parejas.

Al igual que siempre, el jurado lo conformaron los chefs Enrique Piñeiro, Giovanna Huyke y Héctor Rosa. Las jornadas fueron conducidas por Luis Ponce.

“Super Chef Celebrities All-Star”, de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final. Manny Manuel abraza a Keiry Narváez. Luisito Vigoreaux y Freddo Vega.
1 / 13 | Así quedaron las parejas en “Super Chef Celebrities All-Star”. “Super Chef Celebrities All-Star”, de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final. - Jean Ayala / Wapa Digital/Suministrada

Desde octubre, las noches de TeleOnce se llenaron de drama y suspenso con el estreno del “El conquistador”, presentado por los esposos Julián Gil y Valeria Marín.

Antes de que el “reality show” llegara a la pantalla, el empresario boricua aseguró que los participantes de la isla “sacarían la casta”, y no se equivocó. Tras semanas de desafíos brutales en la República Dominicana, la búsqueda del primer gran ganador latino concluyó. El 15 de diciembre el boricua Jeffrey “El Mamba” Cerda se coronó como el triunfador indiscutible de “El conquistador” de Univision.

Un helicóptero que sobrevoló la costa dominicana marcó el inicio del fin. La gran final no dio tregua a sus cuatro finalistas -que también incluyó la participación de los puertorriqueños Assaf Torres y Addylinnette Castro- quienes enfrentaron un circuito agónico con saltos al vacío, nado en mar abierto y una extenuante escalada final.

Yaritza Medina y Janice Betancourt lo dieron todo en el debut de “El conquistador” en la televisión hispana. Ambas experimentaron que no existen límites a la hora de alcanzar metas. Héctor “Perfecto” Gómez, el luchador profesional boricua conocido por su fuerza y carisma no ganó la competencia, pero sí el corazón de Airy S., quien hoy es su novia.

El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. Pedro Orta, mejor conocido como Peter Hace, estará al frente de los "Titanes".Eduardo Julián Muñoz Medina - Modelo y actor.
1 / 10 | Desde la conducción hasta los participantes: boricuas se apoderan de "El conquistador" . El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. - Suministrada

Este año, igualmente, mostró un crecimiento en la audiencia de los “reality shows” digitales como “La casa de Alofoke 2″ y “La mansión de Luinny 1”. Ambas producciones se produjeron por dominicanos en República Dominicana.

En el primero, los boricuas Michael Flores y Jlexis terminaron tercero y cuarto lugar respectivamente. Ambos fueron recibidos con gran euforia en Puerto Rico tras su destacada participación, y su desempeño generó mucho orgullo y conversación sobre la representación nacional en escenarios internacionales. Como parte de los premios recibieron vehículos.

Torres, por su lado, se mantuvo como uno de los favoritos, fue salvado en varias ocasiones y ganó el título Mister Mansión Universo. La semana final de la competencia se volvió protagonista por la noche de pasión que vivió junto a la la influencer colombiana Yina Calderón en la “suite presidencial”.

El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”.El proyecto reunirá nuevamente bajo un mismo techo a dos de las rivales más recordadas de “La casa de los famosos Colombia 2″, Yina Calderón y Karina García.El gimnasio.
1 / 16 | Así luce “La mansión de Luinny”: el nuevo “reality show” digital en República Dominicana. El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”. - captura de pantalla
