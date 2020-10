La animadora y reportera de televisión Yulianna Vargas y su niña Anna Victoria han presentado avances de mejoría esta semana tras contagiarse con COVID-19.

Vargas confirmó a este medio que ambas se encuentran “mejor y confiadas” en una recuperación a plenitud.

La presentadora del programa “Lo sé todo” de Wapa TV anunció la semana pasada que se encontraba en aislamiento, junto a su hija de Anna Victoria y su pareja Joel Pérez en su residencia, luego de que los tres dieran positivo al coronavirus.

La reportera narró a través de un video para el programa, que ella había experimentado varios síntomas, su compañero estaba asintomático, mientras que la infante de menos de dos años ha sido la más afectada por fiebres altas.

No obstante, ambas han podido lidiar con los síntomas del virus en medio de la cuarentena en su casa.

“Soy positivo al COVID-19. Gracias a Dios no me han dado unos síntomas tan fuertes, pero tampoco es que he estado asintomática. Mi alma se ha desgarrado de dolor al conocer que mi pequeña Anna Victoria también salió positivo sufriendo unas fiebres altísimas que le han llegado a 100 grados de temperaturas. Ver sufrir a un hijo es lo peor que te puede suceder. Su llanto y lagrimitas me rompen el alma. Confieso que no ha sido fácil. Mi pareja Joel también dio positivo, pero hasta ahora él está asintomático”, reveló la animadora que espera regresar pronto al espacio televisivo.

Después del anuncio del contagio de Vargas, la presentadora del programa radial “El Relajo” de La X, Deddie Romero reveló que también dio positivo a COVID-19, tras un encuentro que tuvieron ambas en la cabina radial.

“Con la confianza que se merece, nos quitamos las mascarillas e hicimos el programa sin mascarillas”, narró la semana pasada la locutora y cantante al comunicar la información junto a su compañero Red Shadow.

Ante unos días de vacaciones que tomó Red Shadow, Romero le solicitó a Vargas que fuera compañera de cabina e hiciera con ella el programa.