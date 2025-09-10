Estrella de “Secret Lives of Mormon Wives”será la nueva “bachelorette”

Hay una nueva “Bachelorette” en la ciudad, y ya la hemos conocido antes.

Taylor Frankie Paul, estrella de “The Secret Lives of Mormon Wives”, será la protagonista de la temporada 22 de “The Bachelorette”. Ella misma dio la noticia el miércoles en el podcast “Call Her Daddy”.

ABC confirmó la noticia en un comunicado que promocionaba a Paul por “encender ‘MomTok’ y volverse viral por revelar la escena de soft-swinging de Salt Lake”. Paul regresará a “The Secret Lives of Mormon Wives” para la temporada 3 en noviembre, y la próxima temporada de “The Bachelorette” se estrenará en 2026.

“Para ser honesta, surrealista”, dijo Paul cuando la presentadora de “Call Her Daddy”, Alex Cooper, le preguntó sobre la noticia. “No me ha golpeado en este momento. … Estoy como, ¿cómo está pasando esto? Esa es mi respuesta”.

Cabe destacar que Paul, de 31 años, no ha aparecido antes en la franquicia “Bachelor”, un cambio con respecto a la práctica habitual de elegir como protagonistas a concursantes de temporadas anteriores de “The Bachelor” y “The Bachelorette”. Pero la elección ofrece cierta sinergia, ya que la emisora de “Bachelorette”, ABC, y el servicio de streaming de “Mormon Wives”, Hulu, son propiedad de Disney. (Dos de sus compañeros de reparto actuales se dirigen a “Dancing With the Stars”, también en ABC).

Cuando Cooper le preguntó cómo surgió la elección del casting, Paul explicó que había hecho un video de TikTok por diversión hace unos años, cuando su relación “no estaba funcionando”.

“Hice un video divertido”, dijo, con el mensaje: “Estoy soltera”.

“Era como un TikTok de Lindsay Lohan”, dijo, pero de alguna manera llamó la atención de la gente. “No lo creí hasta que recibí la invitación”, dijo.

Aun así, dijo Paul, no estaba segura de que fuera manejable de inmediato.

La madre de tres hijos dijo que se preguntó: “¿Cómo hago que esto funcione? Soy co-padre, tengo dos padres de mis hijos. … ¿Puedo viajar tanto tiempo? ¿Puedo estar ausente tanto tiempo?”

Y entonces se dio cuenta de que podía hacerlo: “Simplemente, pensé, lo haré funcionar. Si quiero, puedo ... puedo pedir ayuda”.

Paul se hizo conocida como influencer en la comunidad #MomTok, un grupo de mujeres de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que comparten sus vidas en TikTok. Fue noticia cuando anunció, en 2022, que se había “salido” de un acuerdo con su esposo en términos de relaciones con otras parejas que involucraban “soft-swinging” (una forma de intercambio de parejas), y se estaban divorciando.

Al año siguiente, Paul fue arrestada y acusada de agresión agravada y otros delitos, incluida la violencia doméstica en presencia de un niño, durante una disputa con un novio. Se declaró culpable en agosto de 2023 de un cargo menor de agresión agravada; los otros cargos fueron desestimados.

Paul le dijo a Cooper que no sabía cómo sería salir con varias personas a la vez. Dijo que les había preguntado a algunos hombres: “¿Cómo lo hace la gente? ... He tenido aventuras, pero esto es diferente”.