Hoy martes, 26 de octubre, arrancará la octava temporada de “Exatlón Estados Unidos”, denominada “Exatlón All-Stars”. Para esta edición, Telemundo convocó a los mejores atletas que han pasado por las arenas del “reality show”, quienes lucharán para convertirse en campeones y ganar los $500,000.

Desde su lanzamiento, el 16 de julio de 2018, “la competencia más feroz del planeta” ha contado con la participación de 23 atletas puertorriqueños. Dos de ellos, Valeria Sofía Rodríguez y Jeyvier Cintrón, lograron conquistar la segunda y quinta temporada, respectivamente.

En el duelo de campeones, conducido por el presentador y exfutbolista Frederik Oldenburg, Puerto Rico será representado por Rodríguez, integrante de los “Contendientes”. El equipo de los famosos, por su lado, celebra el regreso de Marisela “Chelly” Cantú, ganadora de la primera edición y quien por los pasados cuatro años se desempeñó como reportera de las acciones y analista técnica de las participaciones de los atletas.

PUBLICIDAD

/

Precisamente, en el 2022, El Nuevo Día conversó con la gimnasta artística mexicana sobre la gesta y aportación de los concursantes puertorriqueños al “reality”. La comentarista deportiva expuso que quienes han representado a la Isla del Encanto no solo se han destacado por sus ejecutorias en los circuitos. También han dejado una huella que se distingue por su calidad de gente y empatía.

“Yo creo que los puertorriqueños en ‘Exatlón Estados Unidos’ han sido base. Creo que en todas las ediciones hubo alguien que figuró como favorito, hubo alguien fuerte, que dio la pelea. Por ejemplo, en la primera temporada, Tommy Ramos fue el favorito de toda la edición. En la segunda temporada, bueno, Valeria, que ganó ‘Exatlón Estados Unidos’. En la tercera temporada, en los azules estuvo Gabriela del Mar Santaliz, luego ella regresó en la cuarta temporada. De los rojos estuvo Álex Rodríguez, que también es gimnasta y pienso que fue una buena participación. En la cuarta temporada regresó Tommy. También tuvimos a Elías Tirado, por ejemplo, que hizo un súper papel. En la quinta temporada, pues Jeyvier Cintrón (ganador de la rama masculina)”, detalló Chelly.

Previo al gran estreno de “Exatlón All-Stars”, este medio conversó con cuatro de los atletas puertorriqueños más destacados en el espacio que mide las habilidades grupales e individuales de los participantes. Rebeca Valentín, Héctor “Perfecto” Gómez, Iván Fernández y Wilanier Betancourt coincidieron en que esta temporada será reñida, intensa y titánica.

PUBLICIDAD

Rebeca Valentín

Sexta temporada, contendiente, eliminada #21

La “Wonder Woman”, Rebeca Valentín, confesó que le hubiera encantado tener un lugar en la edición “All-Stars”. Sin embargo, al recordar que la duración de la temporada sería de seis meses, la decisión tendría que ser “bien pensada”.

Con más de 10 años de carrera como modelo, la natural de Dorado reconoció que estar en la competencia la ayudó a alcanzar otros mercados y otro público. El mayor aporte, subrayó, fue a nivel personal.

“Me ayudó y aportó increíblemente. Desde hacer una introspección y una retrospección de lo que a realmente le damos valor y no, el tiempo que a veces perdemos, porque estar en ‘Exatlón’, aislados, te vuelve completamente vulnerable”, dijo.

Valentín, quien todavía extraña la rutina que creó mientras permaneció en República Dominicana, piensa que, aunque todavía es “temprano” para tener un favorito, sí le gustaría que la edición sea dominada por uno de “sangre azul”. De igual manera, la boricua tuvo palabras de admiración para algunos de los atletas que lo darán todo desde este martes.

“La verdad es que hay un Briam, que es el campeón de mi competencia, una Susana que no se quita, un Miguel Ángel que tiene muchas ganas de volver a tener esa oportunidad, una Caterine, que la manera de competir de esa mujer es impresionante y Chelly Cantú que nunca ha tenido esa oportunidad luego de haber ganado”, detalló.

Héctor “Perfecto” Gómez

Sexta temporada, famoso, eliminado #13

Héctor “Perfecto” Gómez, todavía recuerda la intensidad que se vivía día a día en la competencia. Desde levantarse al filo de la mañana para competir hasta las largas noches sin descanso.

PUBLICIDAD

“Uno de los momentos que más recuerdo fue el duelo de eliminación contra Polo. Esa noche tuve un total de nueve carreras, llegamos a la cabaña de madrugada para dormir solo unas 5-6 horas antes de competir nuevamente por la mañana”, expresó el luchador profesional.

Asimismo, el puertorriqueño apuntó que desde su eliminación ha entrenado su puntería, ya que fue el único aspecto que necesitaba mejorar para llegar más lejos. Con esto, el atleta no descarta la posibilidad de regresar en futuras temporadas.

Sobre su favorita para ganar esta batalla de estrellas, “Perfecto” apostó por “Anisa Guajardo. No solo porque es mi mejor amiga, sino también porque es una persona muy competitiva y apasionada por el deporte”.

Iván Fernández

Séptima temporada, famoso, eliminado #11

Tan pronto salió de las arenas de “Exatlón”, Iván Fernández quiso continuar con sus planes atléticos y profesionales. “Volví a jugar voleibol en la Liga Superior Nacional y a terminar mi maestría en Producción de Eventos en la Universidad del Sagrado Corazón”, contó el deportista a El Nuevo Día.

Con su norte bien claro, “la torre de San Juan”, como lo bautizó Oldenburg, desea trabajar en los medios y en el campo del entretenimiento, sea televisión, radio o redes sociales. Esto agregó, fueron intereses que pudo confirmar a través de su paso por la competencia.

De todas las lecciones que se llevó, Fernández mantiene presente que la “mente es poderosa. ‘Exatlón’ es un juego muy mental, si piensas que estás en desventaja serás de los primeros en salir eliminado, y así es la vida”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Al igual que Valentín, el exparticipante de “Guerreros” de Wapa Televisión, no se atreve mencionar un nombre como posible ganador. Su deseo, sin embargo, es que la victoria se quede en el equipo rojo, y que sea un egresado de su temporada.

Wilanier Betancourt

Séptima temporada, contendiente, eliminado #18

Para el toabajeño Wilanier Betancourt,”Exatlón Estados Unidos” supuso “una exposición y una plataforma que he podido utilizar a mi favor para salir adelante con nuevos proyectos como lo es mi gimnasio Redzone Fitness. También, en lo personal, me ayudó a demostrarme a mí mismo que no hay límites y que puedo lograr todo lo que quiera con trabajo y esfuerzo”.

De los cuatro entrevistados, Betancourt fue el único que llegó a la competencia como sustituto. Esto, a su vez, provocó que su duración fuera menos.

“Me hubiera encantado estar en esta temporada, ya que me quedé con ganas de más luego de mi participación. Pero uno nunca sabe, yo me mantengo listo para que cuando sea. ‘Exatlón siempre da segundas oportunidades”, afirmó.

El empresario describió que la temporada próxima a comenzar estará reñida por la veteranía de sus protagonistas. “Pero sí veo como los más fuertes a mi Yoridan, al Vaquero (Kelvin Rentería) y a Chuy Almada. Por las mujeres, diría que Azul es muy buena competidora, Catherine y mi compatriota Valeria. Me encantaría que ese trofeo venga a Puerto Rico”, reveló.