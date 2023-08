Esta mañana, el presentador venezolano Frederik Oldenburg se despidió del programa de Telemundo “Hoy día”. Antes de que sus compañeros le dedicaran un espacio en el mañanero, la pareja sentimental de la actriz colombiana Carmen Villalobos acudió a las redes sociales para revelar el regreso de “Exatlón Estados Unidos”.

“Último día en ‘Hoy día’ porque nos vamos a ‘Exatlón Estados Unidos’”, en su edición ‘All Stars’, también denominada como ‘la gran batalla’”, expuso el periodista deportivo. “Vamos. Gracias a mis compañeros por sus palabras, gracias por estos meses increíbles en los que hemos disfrutado tanto”, agregó.

La cadena de televisión hispana también emitió un comunicado en el que confirmó el regreso de esta competencia deportiva: “Exatlón All-Stars”. Esta es además la octava edición del programa, el cual se describe como “duelo de campeones”.

Esta octava edición, según Oldenburg, será el lugar donde los mejores atletas de todas las temporadas regresarán a las arenas a enfrentar la gran batalla para ver quién se coronará campeón de campeones.

PUBLICIDAD

El comunicado establece que “una vez más los concursantes pondrán a prueba sus habilidades físicas y mentales en cada episodio lleno de drama y sorpresas en su búsqueda del codiciado trofeo y un gran premio en efectivo”.

Los fanáticos de Telemundo, por su parte, celebraron el regreso de “Exatlón Estados Unidos” y, de igual manera, esperan que el conductor vuelva al programa una vez esta temporada llegue a su final. “Fredde y Daniel juntos son increíbles, ojalá después de ‘Exatlon’ vuelva, es increíble la energía de los dos”, aseguró una de las fanáticas.

Otros, por su lado, manifestaron su alegría porque no están del todo a gusto con “Los 50″. “¡Qué bueno, a mí me encanta ‘Exatlón’, la verdad que ‘Los 50′ no tiene ni pies ni cabeza”, lee uno de los comentarios.

Hasta el momento no se han revelado los nombre de los atletas que aparecerán en esta temporada de “la competencia más feroz del planeta”.