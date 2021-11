Desde su salida de “La casa de los famosos” el pasado 18 de octubre, la venezolana Gaby Spanic no ha vuelto a hablar del “reality”. Entre el estreno de la telenovela “Si Nos Dejan” y su participación en “Dancing With The Stars”, la artista ha continuado su vida como si el espacio televisivo de Telemundo nunca hubiera existido.

Sin embargo, hace cuatro días, la también presentadora se conectó a través de un “Instagram Live” en el que sin hacer referencia directa a Alicia Machado y “La casa de los famosos”, exteriorizó todo lo que ha callado durante el pasado mes, según muchos de sus seguidores. Desde Hungría, donde se graba el programa dedicado al baile, Spanic aseguró estar rodeada de gente profesional y honesta que la tienen muy contenta.

“Yo estoy fascinada de verdad, rodeada de tanta gente tan profesional, tan lindos por dentro y por fuera, sin rollos”, dijo la protagonista de “La Usurpadora”. “Aquí no hay envidias, no hay difamaciones… aquí todo es tan real”, agregó mientras añadía que en “Dancing With The Stars” la gente es generosa y se apoya mucho mutuamente.

A pesar de la arrolladora victoria de “La Machado” el pasado 15 de noviembre en “La Casa de los Famosos” y del conflicto que mantiene separadas a las examigas en estos momentos, los fanáticos de Gabriela Helena Španić Utrera, nombre de pila de la modelo, continúan fieles a ella. Al menos así lo evidencia una de las publicaciones más recientes de la eterna villana de telenovelas.

“Así he recibido miles. Y esto no tiene precio. Gracias mis ángeles reales. Los amo a tiempo”, escribió.

Asimismo, Spanic, quien se destacó en “La casa de los famosos” por la mayor parte del tiempo estar leyendo la Biblia, ha continuado arraigada a su fe. También, en su última publicación, donde la están maquillando, al fondo suenan varias alabanzas de Jesús Adrián Romero.