Giancarlo Cavallero confirma que ser guapo no sirve de nada en la cocina: “La belleza debe estar en el plato”

Horas después de su eliminación de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión , el modelo e influencer Giancarlo Cavallero no logra internalizar lo sucedido. El pelirrubio quedó fuera de la competencia al no lograr conquistar el paladar del jurado con unas tapas.

“Estoy lleno de emociones. Pero estoy bien, sigo viviendo, sigo respirando, ‘all is well’ (todo está bien), pero no fue una eliminación fácil, para nada”, expresó Cavallero en entrevista con El Nuevo Día .

View this post on Instagram

Al final somos celebridades locales de Puerto Rico que nos invitaron a cocinar, todos somos locos y dijimos que sí. Yo no soy una persona de excusas, pero simplemente estoy mencionando que soy el único de afuera, el más joven, pero todo bien, no importa.

“Me confundió tanto que sigo ahí como mareado. Yo esperaba de ‘el fogón’ que fuera fuego, carbón, asados, cortes de carnes, pero no, me llevaron a España ”, contó al describir el reto donde tuvo que confeccionar platillos como tortilla española y chorizo al vino.

“Yo he estado en la tele antes, pero para otras razones, para encontrar el amorcito, cosas así, pero para eso solo tienes que ser lindo y tener un poquito de labia. En la cocina, la belleza no te va a llevar lejos, en la cocina no importa si eres lindo, alto, feo, o lo que sea. En la cocina tienes que saber cocinar, la belleza debe estar en el plato” , expuso.

Este pensamiento, a su vez, lo ayudó a identificar que “estaba empleando cosas que en la cocina no me iban a ayudar para nada. Solo tenía que enfocarme en los detalles de la comida, pero ahora lo sé para la próxima”.

“Después de tanto estrés y después de practicar y aprender toda la historia de la cocina y los restaurantes, me tomaré unas mini vacaciones, me iré a la playita. Me tenían en la cocina 24/7, así que voy a la playa a pasarla bien. No sé si de Puerto Rico o cualquier otra isla, pero estaré en la playa”, apuntó.