Desde que comenzó su relación sentimental con Christian Ravelo, la presentadora de televisión Ivonne Orsini ha compartido el gran amor que siente por los dos hijos del empresario, a quienes llama “Firulines”. Viajes divertidos hasta aventuras culinarias, las redes sociales de la también modelo están repletas de estos momentos en familia.

Esta tarde, la anfitriona del programa “Hoy Día” de Telemundo compartió los detalles de un accidente que tuvo mientras ayudaba a uno de los adolescentes. A pesar de haber perdido parte de uno de sus dientes, Orsini tomó la situación con humor.

“La última foto, mi favorita. Esto pasó anoche, cerca de las 8:00 p.m., estaba en el ‘rush’ de la cocina, el Firulín ‘llama que te llama’, quise avanzar para quitarle el tenis, que se metiera a bañar y hacer tareas. Terminé sin desamarrarle el tenis, sin poder terminar de cocinar, sin ayudarle en la tarea y sin diente”, lee parte del relato.

PUBLICIDAD

La presentadora, quien admitió que tiene la “costumbre” de “meter” el diente, aprovechó la oportunidad para agradecer y destacar la labor del personal médico.

“Arrancando para la oficina médica. De esta se me quita esa costumbre de meterle el diente. Afortunadamente hay médicos extraordinarios en Puerto Rico que dan la milla extra, así la Dra. Magda Prats lo demostró ayer. A esa hora de la noche, sin cenar, con su familia esperándola y con todo el cansancio del día, me atendió. Ah, y con tremenda sonrisota. Semanas en la que se habla de la clase médica de este país y aún con agotamientos me topo con los que tienen una gran vocación”, apuntó.

En dos horas, la publicación cuenta con más de 2,400 reacciones y cientos de comentarios con palabras de apoyo. Algunos colegas y amigos de la televisión comentaron palabras de motivación.

Oh, shit! Ella se botó y tú hasta diente “paltio” eres reina, mami”, escribió la animadora y productora de televisión Angelique Burgos “Burbu”. “Gracias por compartir. Me alegro tanto por haber contado esto. Tomaremos todos nota”, sostuvo, por su parte, la “influencer” Miss Gala.