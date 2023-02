Al igual que la artista puertorriqueña Ana Isabelle, cuando interpretó a “Yisette Sin Frenos” (Yizette Cifredo) en el programa “Raymond y sus amigos” (RYSA) de Telemundo en el débate político “Duérmeme” (“Convénceme”) en octubre del 2020, la presentadora Ivonne Orsini ha causado sensación con la caracterización de “Maquinón” (Madison Anderson Berríos) en “La casa de los peposos 2” (“La casa de los famosos”).

“Yo dije que no”, contestó la animadora del programa mañanero “Hoy día Puerto Rico” cuando El Nuevo Día le preguntó si participaría en el “reality show” de la cadena de televisión. Lo que no pensó ni un segundo fue en personificar a la exreina de belleza puertorriqueña que se mantiene como una de las favoritas en la competencia.

“La realidad es que yo estudié Actuación en la universidad y sí, he hecho obras de teatro. En su momento también paré de hacer mucho (teatro) porque estaba en televisión, estaba en radio, estudié Derecho, así que no podía clonarme. Pero, curiosamente, cuando vino el tema de ‘Maquinón’ fue, nada, esa noche que te llaman típica de ‘mira, ven acá que vamos a hacer ‘La casa de los peposos’’ y vieron a alguien, me imagino, alta, rubia, fue ‘miss’, ‘pues mira, eres tú, te toca”, sostuvo la Miss Mundo Puerto Rico 2008 de 34 años.

PUBLICIDAD

De forma inicial, su participación sería solo por una noche. Sin embargo, la dinámica con el equipo del espacio de comedia ha permitido que la modelo se sienta cómoda y continúe como parte de la parodia.

Por otra parte, Orsini comentó que a través de su experiencia frente a “Hoy día Puerto Rico” ha podido confirmar la importancia de programas como RYSA.

“Nosotros trabajamos en un horario que también es noticioso, donde le damos entretenimiento y variedad al público. Pero, entonces, cuando fui a ese espacio, que es totalmente de risa, leo los comentarios y también me doy cuenta que la gente necesita tanto, tanto, tanto que los hagan reír”, abundó.

Imitar a Anderson Berríos no ha sido complicado para la capitana de “Uniendo cabezas 2023″. Lo que sí le ha resultado difícil es lograr un acento similar a la primera finalista de Miss Universe 2019.

“Sabemos que el inglés lo domina muy bien, pero entonces ella está haciendo un esfuerzo extraordinario hablando español. No sé si ustedes la escuchan como yo, pero le mete al español bien boricua porque coge la ‘L’ y la zumba bien brutal. Además, está en una casa donde es la única puertorriqueña que comparte con mexicanos, y con una dominicana que ya es su hermana y con la que habla mucho”, dijo entre risas.

De esta manera, como muchos, la comunicadora ha hecho del “reality show” parte de su día a día. Además de seguirle los pasos a su compatriota, también se disfruta cada suceso de la popular mansión.

PUBLICIDAD

“Oye, ¿tú te acuerda’ de mí?”, vaciló mientras recordaba el comentado momento de Anderson Berríos con Osmel Sousa.