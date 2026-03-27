Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jaime Mayol a pocas horas de casarse: “Estoy bien, estoy tranquilo”

El presentador contraerá nupcias mañana, sábado, con la epidemióloga Carolina Vale Pendás

27 de marzo de 2026 - 2:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jaime Mayol adelantó que aprendió unos pasos de baile para la gran noche. (VANESSA SERRA DIAZ)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A solo horas de cambiar el guion de la televisión por el de su propia historia de amor, Jaime Mayol se prepara para dar el ‘sí’ más importante de su vida. Tras una relación de seis años que ha cautivado a sus seguidores, el presentador puertorriqueño llega al altar con la tranquilidad de quien sabe que ha encontrado en Carolina Vale Pendás todo lo que le hacía falta, y más.

RELACIONADAS

Mientras la cuenta regresiva continúa su curso para una de las bodas más esperadas del año, el copresentador de “Viva la tarde” de Wapa Televisión se declara listo y sereno para este nuevo capítulo. Durante el programa de hoy, viernes, incluso bromeó sobre los pasos de baile que ha practicado para la gran noche.

“Tú sabes qué es lo más importante, tener un buena coordinadora de bodas, eso es lo más que he aprendido”, sostuvo el modelo.

Si bien es cierto que el jugador profesional de voleibol goza de una destacada carrera en los medios de comunicación de la isla, siente que vive una vida “bastante normal”. Por eso, espera la cita con su prometida “con la ilusión que cualquier persona” puede tener para un momento como este.

Mayol adelantó que aprendió unos pasos de baile para la celebración y que cree que se emocionará mucho al ver a la epidemióloga.

“Estoy bien, estoy tranquilo. ¿Me veo tranquilo?”, concluyó.

En febrero de 2025, bajo el cielo de Portugal y tras más de tres años de complicidad, Jaime Mayol decidió sellar su destino junto a Carolina Vale Pendás y la comprometió. Recientemente, la pareja tuvo su sesión de "Love Story" en el Viejo San Juan. De esta manera, lo que comenzó como un discreto romance se transformó, entre paisajes europeos, en la promesa de una vida compartida. Las fotografías fueron capturadas por Phosphilic. “Todo lo que me hacía falta, y más, ella lo tiene". Con estas palabras, Mayol describió el impacto de Vale Pendás en su vida. El arreglo personal de la novia fue de Jany MUA.
1 / 5 | Jaime Mayol y Carolina Vale Pendás: antesala de una boda real en Puerto Rico. En febrero de 2025, bajo el cielo de Portugal y tras más de tres años de complicidad, Jaime Mayol decidió sellar su destino junto a Carolina Vale Pendás y la comprometió. Recientemente, la pareja tuvo su sesión de "Love Story" en el Viejo San Juan. - Suministrada
Tags
Jaime MayolbodaWapa TVtelevisiónViva la tarde
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 27 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: