Jaime Mayol a pocas horas de casarse: “Estoy bien, estoy tranquilo”

A solo horas de cambiar el guion de la televisión por el de su propia historia de amor, Jaime Mayol se prepara para dar el ‘sí’ más importante de su vida. Tras una relación de seis años que ha cautivado a sus seguidores, el presentador puertorriqueño llega al altar con la tranquilidad de quien sabe que ha encontrado en Carolina Vale Pendás todo lo que le hacía falta, y más.

Mientras la cuenta regresiva continúa su curso para una de las bodas más esperadas del año, el copresentador de “Viva la tarde” de Wapa Televisión se declara listo y sereno para este nuevo capítulo. Durante el programa de hoy, viernes, incluso bromeó sobre los pasos de baile que ha practicado para la gran noche.

“Tú sabes qué es lo más importante, tener un buena coordinadora de bodas, eso es lo más que he aprendido”, sostuvo el modelo.

Si bien es cierto que el jugador profesional de voleibol goza de una destacada carrera en los medios de comunicación de la isla, siente que vive una vida “bastante normal”. Por eso, espera la cita con su prometida “con la ilusión que cualquier persona” puede tener para un momento como este.

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Mayol adelantó que aprendió unos pasos de baile para la celebración y que cree que se emocionará mucho al ver a la epidemióloga.

“Estoy bien, estoy tranquilo. ¿Me veo tranquilo?”, concluyó.