Su nuevo comienzo anoche como productor y moderador de “Cuarto poder” de Wapa Televisión, hizo que el abogado y analista político, Jay Fonseca, se adentrara en el mundo de los recuerdos para reflexionar sobre los sacrificios y vicisitudes que ha enfrentado, y que le han servido de escalones para llegar a donde está hoy. Horas antes de su debut en el horario de las 10:00 p.m., el también locutor publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales cargado de agradecimientos y vivencias.

“Cumpliendo con el sueño que no sabía que tenía”, fueron las primera palabras con las que el anfitrión del nuevo espacio televisivo del canal cuatro inició el escrito. Once horas después, la publicación cuenta con decenas de mensajes de apoyo y felicitaciones. Entre ellos se destacan los de sus amigas y colegas, las licenciadas Katiria Soto y Vivian Santiago Trinidad.

El extenso mensaje arrancó con las memorias de cuando Fonseca producía vídeos para publicar en YouTube, donde opinaba sobre los temas más calientes de la palestra. Para ese entonces, el propietario de Jaguar Media estudiaba su último años de Derecho y había perdido su trabajo tras el cierre de Red 96.

“No tenía con qué pagar la renta y José Ernesto me dejó vivir en su apartamento pagando la mitad de la renta. Me dio vergüenza y le dije que no se preocupara, que yo me iba. Entones, Mr. Tech me dijo que tenía una casa en Caguas que no estaba usando y que no se vendía. Me la prestó y me salvó la vida por unos meses, pero se vendió. El nuevo dueño no tuvo muchas ganas de que me quedara allí sin pagar, obviamente. Entonces, Luis me prestó la parte de atrás de su casa. Acababa de empezar en radio y televisión, pero la verdad no podía pagar una renta en San Juan. Así que viví en su casa de herramientas”, confesó el nacido en Chicago y criado en San Lorenzo.

Fonseca sostuvo que en ese almacén de herramientas aprendió grandes lecciones. También apuntó que la huelga de ese año le quitó la oportunidad de tomar la reválida, sin embargo, le abrió las puertas para incursionar en los medios de comunicación a través de Antonio Sánchez “El Gangster” y José “Funky Joe” Vallenilla.

“Menos pensé que Jerry Ortega me ofrecería trabajar haciendo un segmento en televisión. Han pasado muchos años. He tenido malos ‘ratings’, buenos ‘ratings’, he tenido mucha gente que me ha dado la mano, he tenido gente que me ha dado la espalda. Me han decepcionado enormemente personas a quienes aún quiero, pero el pueblo me ha acompañado porque a pesar de mis defectos, creo que ven que somos honestos intentando hacer el trabajo de que Puerto Rico sea un mejor lugar”, sentenció el abogado.

A modo de explicación, la también figura principal del programa “Los datos son los datos” que se transmite de lunes a viernes a las 3:20 de la tarde, se refirió a la prensa como “el cuarto poder” y reiteró que el Periodismo Investigativo también forma parte del poderío.

“Las empresas compiten, nosotros hacemos Periodismo Investigativo. Acompáñame esta noche a las 10:00 p.m. El mismo horario, el mismo día, pero ahora con mi propia producción por Wapa Television”, continuó.

Ayer, a las 10:00 de la noche, Fonseca inició un nuevo capítulo en su trayectoria televisiva que comparte con los periodistas Milly Méndez, Hermes Ayala, Ámbar Suárez, Laura Isabel González y Katriana Vélez. La Miss Universe Puerto Rico 2020, Estefanía Soto Torres, también forma parte de “Cuarto poder”.

“Yo sé que hay mucha gente que cree en mí, también estoy bien consiente de que muchos no. Ahora, les pido de corazón que le den una oportunidad a este equipo de trabajo que hemos formado. Somos gente buena, fajones, venimos de abajo y al igual que tú, estamos más que convencidos de que Puerto Rico tiene el potencial de ser un gran lugar; no lo hemos logrado todavía porque otros intereses nos han dirigido. Pero eso puede cambiar”, expresó Fonseca durante la apertura del programa.