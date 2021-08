El abogado y analista, Jay Fonseca, dio a conocer hoy -finalmente- su nuevo programa de investigación “Cuarto poder”, que irá al aire todos los martes a las 10:00 p.m. por Wapa Televisión.

Desde hace un mes Fonseca acogió al canal 4 como su nueva casa y no fue hasta esta tarde que se ofrecieron los detalles del formato y quiénes acompañarán al licenciado en el espacio televisivo que estrenará este martes, 31 de agosto.

Ayer se supo que Milly Méndez se formará parte del equipo. Mientras tanto, hoy, se confirmó que los periodistas Hermes Ayala, Ámbar Suárez, Laura Isabel González y Katriana Vélez, también pertenecen a “Cuarto poder”. Méndez, quien es esposa del periodista Julio Rivera Saniel, talento de “Noticentro” de Wapa Televisión, anunció hace una semana su salida de ABC Puerto Rico.

La gran sorpresa fue la integración de la Miss Universe Puerto Rico 2020, Estefanía Soto Torres, al espacio televisivo.

“Pensaba que no iba a estar nerviosa, pero sí lo estoy. Estoy feliz y emocionada de ser parte de este programa que me permite reconectar con mi preparación académica”, dijo la beldad boricua, quien cuenta con un bachillerato en Lenguas Extranjeras con concentración en Francés de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y una maestría interdisciplinaria en Mediación Intercultural con enfoque Sociológico, Antropológico y Perspectiva de Género de la organización europea Erasmus Mundus.

En el caso de la representante de Miss Universe Puerto Rico su participación se enfocará en las disciplinas que estudió, específicamente desde una perspectiva social.

“Para muchos es una sorpresa verme aquí, incluso para mí, pero es el momento de priorizar y retomar mi trasfondo académico y profesional. Es el momento de aprender, conocer y retarme”, puntualizó la reina de belleza.

El licenciado, por su parte, no quiso adelantar cómo será el formato del espacio, para crear expectativas en la audiencia. En cambio, aseguró que no se limitará a la temática exclusiva de fiscalización y corrupción, sino que el equipo presentará diversas historias de interés humano y de situaciones que afectan a la ciudadanía. Aunque el equipo presentado esta tarde forma parte de la producción, no significa que todos los martes van a estar frente a las cámaras.

“El programa es bien diferente. El reto es elevar esa vara al nivel que tiene que estar el periodismo investigativo en Puerto Rico”, señaló el analista.

El comentarista informó que el Departamento de Noticias de Wapa TV se integra en la presentación de investigaciones y bromeó que el primero le correspondería al reportero Jorge Gelpí, quien fue el responsable de presentar a Fonseca durante la conferencia de prensa.

La selección del equipo de los programas “Los datos son los datos”, que estrenó el pasado lunes, a las 3:20 p.m. y “Cuarto poder con Jay Fonseca” fue realizada por el comunicador y por la periodista Yennifer Álvarez, bajo la casa productora Jagual Media, nombre en alusión a los orígenes del abogado en San Lorenzo.

Tal y como lo había adelantado en una entrevista a este medio, el comentarista político aseguró que la presentación y el formato del programa “Cuarto poder”, será muy distinto a lo que hacía en el evolucionado “Rayos X” de Telemundo. Tras la abrupta salida del abogado, Tony Mojena integró a la veterana periodista Yolanda Vélez Arcelay y a los licenciados Ernie Cabán y Osvaldo Carlo al espacio televisivo.

“Nosotros vamos a ganar. Independientemente de eso nosotros vamos a realizar nuestro trabajo de periodismos investigativo. Hay espacio para tener mayor periodismo investigativo en Puerto Rico”, dijo Fonseca.

El analista vio con buenos ojos la renovación del programa “Rayos X”, ya que según dijo, se abrieron oportunidades de periodismo investigativo en Puerto Rico.

Aparte de la reportera Méndez y la reina de belleza que están familiarizadas con las cámaras de televisión, el resto del equipo no necesariamente había estado en un programa semanal.

González fue seleccionada para participar en un curso intensivo en periodismo investigativo a cargo de la Fundación Gabriel García Márquez y Columbia University. También ha colaborado como reportera investigativa para una de las principales cadenas de televisión estadounidense (NBCUniversal).

Ayala, por su parte, tiene sobre 25 años de experiencia como periodista en Puerto Rico y ha desarrollado su carrera como productor y periodista en distintos medios internacionales como: Vice HBO, Vice News, Ryot 360, Washington Post, Huffington Post y Futuro Media.

Vélez ha trabajado en medios digitales y como conductora de televisión. La periodista regresa a Puerto Rico, luego de haber estado fuera entrenándose actoralmente a nivel postgraduado en la Universidad del Sur de California. En el caso de Suárez Cubillé, tiene experiencia en radio, redes sociales, contenido digital, producción y administración de medios. Trabaja para Jagual Media desde el 2019.