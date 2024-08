Jennifer Fungenzi feliz de “emprender un nuevo capítulo” profesional

“Luego de darles la noticia de que ya pertenezco oficialmente al elenco y a la familia de ‘Pégate al mediodía’ y Wapa Televisión solo tengo por decirles a todos ustedes, mis seguidores, gracias. No paro de leer todos sus mensajes de apoyo, manifestando su alegría por verme en esta nueva faceta y ser parte de este programa”, comenzó la creadora de contenido.

Fungenzi, de igual modo, agradeció “a cada uno de los que me acompañan día a día, que me ayudan, me dan consejos, y hacen de mí una mejor profesional, les estoy inmensamente agradecida. Desde el equipo de estilismo hasta ustedes, mis queridos televidentes, que son mi apoyo y motivación, ¡gracias!”.