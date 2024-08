Jennifer Fungenzi lleva alegría a 145 niños de la escuela elemental Amalia Marín en San Juan

“Nos divertimos con ustedes, pero también estamos comprometidos con la comunidad. El equipo de ‘Pégate’ se unió al evento ‘Back to School’ de Alegrando Corazones, organizado por Jennifer Fungenzi, y pasamos un excelente momento junto a todos. ¡Gracias por darse cita y disfrutar con nosotros!”, expresó la producción a través de las redes sociales .

“Primero que nada, gracias a Dios y gracias a todas esas personas que me apoyaron y que siempre me apoyan en mis actividades. Esto yo lo empecé en mi casa, ayudando a mi país, República Dominicana, de mi corazón. Nadie me daba nada. Hice mi fundación en octubre y haciendo muchas actividades aquí en Puerto Rico para seguir llevando alegría”, sostuvo la dueña de la boutique Bella.