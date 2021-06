A través de la pantalla demuestra una personalidad firme, extrovertida y enérgica. Sin embargo, abres la puerta de su residencia y te encuentras con una persona calmada, sentimental y amorosa. Así es Jorge Castro, el papá de Olivia Gabriela y Elena Isabel. El mismo que acaricia constantemente a su nueva perrita, Brisa, y que no deja escapar ni un segundo para tener algún gesto cariñoso con su esposa, la actriz y cantante Alfonsina Molinari.

El actor y comediante se describe como un padre “alcahuete y cómplice”. Su compañera de vida dice que es “completo y que intenta no perderse nada”. Lo anterior tiene una explicación para este egresado del programa de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico: haber tenido a sus pequeñas después de los 50 años.

“Yo he tenido la fortuna y el privilegio de ser padre un poquito más tarde en la vida y yo me lo estoy gozando, me lo estoy disfrutando y no me quiero perder absolutamente nada de la vida de mis nenas. Por eso las trato de complacer mucho. También les doy disciplina, obviamente, pero aquí la que se encarga más de la disciplina es aquella que está allí”, dijo entre risas señalando a Molinari con quien contrajo nupcias en 2014.

A modo de reflexión, Castro, que inició su trayectoria en las tablas puertorriqueñas en 1983 mientras trabajaba como escenógrafo de uno de los primeros programas de Raymond Arrieta, comparó la crianza de antes con los tiempos actuales. Aquellos días los recuerda como fáciles y sencillos.

“Ahora la responsabilidad que nosotros tenemos como padres es aún mayor. Número uno porque estamos en una coyuntura. Estamos empezando prácticamente este siglo 21 y hay tanto pasando en el mundo. Se le hace difícil a uno explicarle a una niña de cinco años como la que yo tengo sobre racismo, sobre perspectiva de género, sobre la violencia a la mujer. Antes quizás era peor, pero estamos en esa coyuntura donde son temas que importantes y que nos toca a nosotros como padres hacer la diferencia para que, precisamente, ellos, cuando sean adultos, cambien el mundo. Como padre eso es lo que más me preocupa, pensar si estamos haciendo lo correcto para cumplir con nuestra responsabilidad del gran cambio que está viviendo el mundo en estos momentos”, manifestó el integrante del programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo.

Hablando de retos, el artista, que se ha destacado en producciones como “Hombre de honor”, “Calígula” y “Morir de noche”, aprovechó para enaltecer la gesta de los maestros y afirmó que una de las responsabilidades más complicadas que ha tenido que desempeñar ha sido la de enseñar desde la casa durante la pandemia del coronavirus. Asimismo, reconoció la importancia del magisterio en el día a día de los niños.

Sobre lo que más disfruta de la paternidad, quien hace un tiempo formó parte de los programas televisivos “De noche con Sunshine” y “El condominio” de Wapa Televisión, dice que es la capacidad de crear memorias. También, quedarse asombrado con las lecciones que sus hijas de 4 y 2 años le regalan.

“Uno no tiene grandes recuerdos de cuando era pequeño. El tú poder ser testigo del desarrollo y la evolución de un ser humano desde la etapa más temprana que es el de la gestación, y una vez nace esa criatura, y tú ves cómo va evolucionando, te ayuda a volverte a sorprender de cosas que ya no te sorprendían”, apuntó el también locutor. “Yo, por ejemplo, estoy comiendo con mis nenas en la terraza de mi casa y de repente llega un pajarito y yo oigo el pajarito, pero ya no significa nada. En ellas es un detente: mira papá un pajarito. Mira papá, está cantando. Y tú te viras y te das la oportunidad de volver a apreciar el canto de un pájaro que tú lo habías perdido porque ya lo dabas por sentado. Los niños no dan nada por sentado y nos enseñan a nosotros los adultos a que no podemos dar nada por sentado porque lo más valioso que nosotros tenemos es el tiempo y por eso, el tiempo que yo paso con mis dos hijas es insustituible, es lo más valioso que tengo”, añadió.

“Ser padre me cambió mucho la vida”

Dos años después de haber tenido a su segunda hija, Olivia, Castro agradece la oportunidad de haberse convertido en padre después de haber consolidado una carrera sólida en los medios como actor de televisión y teatro. De igual manera, aplaude y admira la labor de los papás que forman una familia entre los 20 a 30 años, pero que tampoco renuncian a sus sueños.

“Esa hambre que uno tiene por demostrar lo que uno puede hacer no es que yo no la tenga ya, pero yo viví eso por muchos años y ahora, cuando me llegó la oportunidad de ser papá, siento que mi atención y mi evolución como persona está enfocada completamente en ser padre. De alguna manera pienso y admiro a los padres que tienen hijos cuando tienen veintipico y treinta y pico de años que todavía están esforzándose por desarrollar sus carreras y mientras están haciendo eso tienen que hacer todo el trabajo que es ser papá y es un trabajo monumental, así que mis respetos”, dijo.

En entrevista con El Nuevo Día, el comediante reveló que cuando se enteró que iba a ser padre no fue una sorpresa porque era algo que estaba buscando –junto a su esposa- desde que se casaron. A pesar de que Olivia llegó tiempo después, la noticia no dejó de ser motivo de fiesta y alegría en la residencia Castro Molinari.

“Obviamente, la ilusión de ser padre por primera vez significó un sueño hecho realidad. Yo estaba que brincaba solo. Ser padre me cambió mucho la vida”, subrayó con ilusión y orgullo.

¿Cuál es el mayor legado que un padre puede dejarle a un hijo?, le preguntamos. El multifacético no lo pensó demasiado y contestó que más que la educación, se trataba de un tema de moralidad y respeto hacia los demás.

“De ser empáticos con todo el mundo, de no juzgar a los demás ni por la orientación sexual, ni por el color de piel, ni por el dinero que tienen. Yo creo que nosotros los seres humanos vinimos al mundo a ser felices, yo lo único que espero de mis hijas es que sean respetuosas, que sean buenas personas y que vivan la vida con pasión y con curiosidad. Si tú tienes curiosidad, no importa si vas a la universidad o no vas a la universidad, tú vas a buscar ser lo mejor en lo que te apasiona. Eso es lo que yo espero para mis hijas”, continuó.

Si está listo o no para ver a sus hijas crecer, el actor admitió que no lo sabe, pero sí se lo imagina. Castro abundó que nada le hace más ilusión que ver a sus hijas desarrollarse e independizarse.

“Es un tema delicado para mí, precisamente porque tuve a mis hijas a los 50 y la gente está teniendo familia ahora después de los 30 años. Yo, por lo menos, quisiera tener la conciencia y estar lúcido mentalmente para que cuando eso pase yo pueda entender lo que estoy viendo y disfrutarlo, pero sí. Ay sí, yo quisiera como padre poder vivir todas esas etapas, poder verlas graduarse de escuela superior, encontrar la pasión por lo que quieren ser en la vida, ya sea estudiando en la universidad o no, ayudarlas en ese sentido... Y sí, quiero que pasen por todo, quiero verlas enamoradas, quiero verlas desilusionadas también porque si no, realmente no aprendemos de lo que es vivir y no apreciamos lo que es la vida y entender que la vida es una montaña rusa. A veces estamos abajo y a veces estamos arriba”, señaló mientras las niñas jugaban y se paseaban por la residencia.

Durante sus casi 40 años de trayectoria, Castro ha tenido la oportunidad de compartir en diversos escenarios con hombres que no solo considera sus amigos, son su familia extendida. Entre ellos se destacan los actores y comediantes boricuas Raymond Arrieta, Miguel Morales y René Monclova. Este Día de los Padres, el intérprete de “Felipe” también celebra “la bendición” de contar con ellos y tenerlos cerca.

“Los tres son padres, los tres son bien distintos como padres y los tres son maravillosos como padres. Una de las facetas, por ejemplo, que quizás mucha gente desconoce de Miguel Morales es su faceta como papá, la complicidad que tiene con su nena, que ya no es una nena, es una mujer está estudiando en la universidad. Y esa es su gran prioridad de vida, es su hija. Lo mismo pasa con Raymond, los nenes de Raymond uno ya es ingeniero y la nena está terminando medicina y son su orgullo”, detalló.

Cuando habló de Monclova, su amigo entrañable, Castro tuvo que coger aire porque a los hijos del también productor los vio desde la cuna a tal punto que los considera unos sobrinos postizos. “A René mi admiración y respeto. Son gente fabulosa, son gente clase A”, describió.

Para hoy, el intérprete tiene planificada una sorpresa para su esposa y para sus hijas en un monte de la isla. Castro especificó que quiere pasar este día haciendo algo divertido, que sus retoños puedan recordar por siempre.

Jorge Castro y Alfonsina Molinari contrajeron nupcias en 2014.

Lo que piensa Alfonsina

Antes de marcharnos, quisimos preguntarle a la esposa de este súper papá cómo era un día con él. La locutora y productora reconoció que ambos tienen la ventaja de ser contratistas independientes y que tienen un itinerario de trabajo distinto y flexible. Esto les permite poder enfocarse en la educación y crianza de sus dos hijas.

“Jorge no es ese papá que tiene que estar en la oficina de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Entonces si una de las niñas se enferma, a lo mejor es él el que la termina llevando a la pediatra, es un papá bien envuelto que realmente trata lo más posible de llevar la carga y el placer de atender a las niñas 50/50. Si lo logra o no, mira, nuestra sociedad todavía tiene mucho que avanzar, todavía tenemos muchos micromachismos en la cabeza, pero realmente él hace un esfuerzo bien grande por hacer todo lo que le corresponde y más”, recalcó.

Como compañero, la hija de Johanna Rosaly dijo entre risas que tiene una paciencia envidiable y una inteligencia emocional como muy pocas personas.

Cuando sea grande, yo quiero ser como Jorge”, apuntó.