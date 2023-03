Lloroso y emocionado el reportero ancla de Noticentro al Amanecer de Wapa Televisión, Jorge Gelpí le dijo adiós esta mañana al ciclo del “Team Rubio” al raparse la cabeza por los pacientes de cáncer de la Unidad de Oncología del Hospital Pediátrico en San Juan.

El presentador de noticias fue uno de los cientos de personas que hoy se dan cita a la afeitada masiva más grande de Puerto Rico como parte de la edición 13 del evento “Uniendo Cabezas” de la Fundación CAP en el Coca-Cola Music Hall en el Distrito T-Mobile.

“Vamos a darle fin al Team Rubio y qué mejor que hacerlo por una buena causa como es esta que es por los pacientes de cáncer que tanto necesitan”, sostuvo Gelpí, quien por primera vez se despojó de su pelo en la primera edición de “Uniendo Cabezas” hace 13 años.

La presentadora y colega de Gelpí, Yizette Cifredo, junto al animador Jaime Mayol, capitán este año de la Fundación CAP fueron los responsables de afeitar al reportero que admitió que desde que entró al Coca-Cola Music Hall se sentía tan o más nervioso que la primera vez.

El recuerdo de su suegro

Y es que la carga emocional que Gelpí llevó consigo esta mañana le avivó una de las pérdidas más significativas que ha tenido de cerca; la muerte de su suegro por cáncer en noviembre del 2022. La rapada de cabeza para el periodista fue una catarsis de emociones y de lágrimas.

El reportero enfrenta desde noviembre pasado el duelo del padre de su esposa Mariela, a quien describió como otra figura paterna en su vida, por lo que la partida física ha sido muy dura para él.

Mientras Yizette y Jaime pasaban la máquina de rasurada por su cabeza, Gelpí repasaba el último momento que vio con vida a su suegro, ya que el día que falleció, él y su esposa pudieron despedirse en el lecho de muerte.

“Mi suegro falleció en noviembre y era como mi papá. Da la casualidad que esa noche no nos tocaba quedarnos. Mi esposa y y yo nos quedamos y fue la noche de su muerte. Todavía duele y es muy duro... es una persona que ves saludable con todo el ánimo de vivir y en par de meses se apaga... (se conmueve) es duro”, admitió compungido el reportero que el 2021 fue capitán de la Fundación CAP junto a su compañera de Noticentro al amanecer, Mónika Candelaria.

“Desde que llegué le dije a Yizette que me sentía nervioso y con muchas emociones encontradas. He tenido gente muy querida y amada que han padecido de cáncer y hoy no están con nosotros porque han fallecido a causa del cáncer. Desde compañeros de trabajo hasta gente muy amada y cercana. El año pasado vi el sufrimiento de cerca y vi la muerte de cerca de un ser que amo con todo mi corazón y ver ese sufrimiento en un adulto no lo quiero imaginar en un niño o una niña porque sé que es más complicado. Si hay la posibilidad de que ese niño o niña reciba su tratamiento aquí y que la familia pueda tener esa certeza, ¡qué mejor que desde mi llamado mover masas y hacer la diferencia! Me sorprende el cariño de la gente” , añadió con evidente emoción.

Su recompensa es ser testigo del desprendimiento y la solidaridad de las personas que respaldaron en menos de dos días el reto Gelpí con el que se alcanzó la cifra de más de $20,600 en el evento “Uniendo Cabezas” de la Fundación CAP. La recaudación continuará durante todo el día.

“Estoy bien agradecido y sorprendido con el cariño y la generosidad de la gente”, reiteró con alegría.

El reportero Jorge Gelpí durante el evento de la Fundación CAP por los pacientes de cáncer. (Vanessa Serra Díaz)

Para Gelpí asistir a este evento también es recordar a la fenecida reportera Keylla Hernández, compañera de Noticentro que falleció el 31 de diciembre de 2018.

Las puertas del Coca-Cola Music Hall abrieron a las 8:00 a.m. y recibirán a todos los que deseen participar y donar hasta las 5:00 p.m. Pueden asistir personas para raparse la cabeza, para donar cabello o adquirir la mercancía de la Fundación CAP, todo a beneficio de los pacientes de cáner.

El evento cuenta este año con tres CAPitanes: Jaime Mayol, presentador del programa “Viva la Tarde” en WAPA, Ivonne Orsini, presentadora de “Hoy Día” en Telemundo y Alex Delgado, comentarista en el programa “Jugando Pelota Dura” en TeleOnce.

En el interior de la sala de entretenimiento del Distrito T Mobile, además del área de barbería para afeitar y rapar cabezas o cortar el cabello para donación, hay varias actividades para el disfrute de los participantes. Hay una feria de salud, sangría a cargo del Banco de Sangre (ASEM) y un evento para mascotas Uniendo Colitas.

Para la feria de salud, la Fundación CAP logró unir a los estudiantes de las cuatro universidades de medicina en Puerto Rico: Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Ponce Health Sciences University, Universidad Central del Caribe y Escuela de Medicina San Juan Bautista quienes ofrecieron servicios preventivos de salud a todos los asistentes.

Diversas personalidades de la televisión se unen al evento durante todo el día, entre ellos los talentos de los programas de “El poder del pueblo”, “PR en vivo” de TeleOnce, “LST”, “Viva la tarde” de Wapa y “Hoy Día Puerto Rico”, de Telemundo.

Durante la mañana empresas y colegios educativos acudieron al evento para realizar donaciones para los pacientes de cáncer. El Colegio La Salle de Bayamón asistió con varios estudiantes que se afeitaron la cabeza y recaudaron más de $13,000. Empleados de Toyota hicieron lo mismo y llevaron la cifra de $10,000.

En el evento se venden las camisas de la Fundación CAP, una de los principales fuentes de recaudos en el evento.

Todos los recaudos de la Fundación CAP van dirigidos a los pacientes de Puerto Rico. En el evento trabajan unos 1,500 voluntarios.

Para más información sobre el evento y la Fundación, puede visitar fundacioncap.org o acceder a www.facebook.com/fundacioncap