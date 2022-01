El lunes, cuando el espacio televisivo de Wapa Televisión -“Guerreros”- dio por concluida una temporada más con la victoria de “Las Cobras”, el presentador José “El Negro” Figueroa agarró maletas y se fue directo al aeropuerto para abordar un avión con destino a Miami. Ese viaje, a diferencia de los muchos que hizo por los pasados tres años, era especial. Representaba el “cruce de charco” que había estado esperando por mucho tiempo.

A 1,014 millas de la isla lo esperaba su familia: la maquillista profesional Tania Pitre y sus dos hijos, Marcus Alessandro y Maximus Noah. En esta ocasión, el reencuentro marcó el inicio de un nuevo ciclo para el comunicador puertorriqueño que, además de mantenerlo cerca de sus seres queridos, lo expondrá en la televisión internacional ante millones de hispanos, y en horario estelar.

“Llevo 17 años desde que empecé a trabajar mi carrera. Es un cambio distinto porque conozco el mercado en Puerto Rico, y ahora es otra cosa. Me siento súper contento. Llevaba cerca de cuatro años tomando clases de comunicación oral para estar listo y el momento llegó ahora. No llegó de la nada, costó mucho esfuerzo. No solo de mí, sino también de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de la gente que tengo cerca”, expuso Figueroa desde su residencia en la Ciudad del Sol.

En la conversación, el expadrino de los Leones confesó que lo embarga una mezcla de emociones. Su nombramiento como uno de los nuevos rostros de UniMás, cadena de televisión estadounidense de habla hispana, propiedad de Univision Communications, le produce ansias, felicidad, intriga y deseos de seguir superándose.

Con su llegada al canal, que antes se conocía como Telefutura, los constantes viajes aéreos no terminan para el egresado de la Universidad del Sagrado Corazón. Figueroa puntualizó que en marzo la cadena lo mudará a un país de Latinoaméroca -que aún desconoce- donde fungirá como coanimador y corresponsal para Univision.

“Es irónico porque en Puerto Rico también me la pasaba montado en un avión. En UniMás también me han pedido que apoye los eventos de Univision y el primero será Premio Lo Nuestro”, adelantó.

Lo que extrañará de “Guerreros”

Durante las pasadas semanas, mientras finiquitaba algunos asuntos en Puerto Rico, El Negro, como es conocido en la industria del entretenimiento, se puso a pensar en las cosas que seguro extrañará del trabajo que desempeñó por los pasados tres años en Wapa Televisión: la rutina, la producción, los “Guerreros”, el público...

“Cuando el señor Jimmy Arteaga me llamó (hace tres años) para preguntarme qué estaba haciendo, en ese momento yo me encontraba en Miami, le había puesto una pausa a todo. Pero me lancé. Comencé con inseguridad, igual que todo el mundo cuando comienza un nuevo proyecto. Pero ahí es donde uno dice ‘le voy a meter ganas’. A todas las oportunidades que he tenido, le he dado el 100% y, sin duda alguna, despegarme de ‘Guerreros’ no ha sido fácil”, continuó quien durante siete años trabajó en la discográfica Sony Music, donde colaboró con artistas como Gilberto Santa Rosa, Robi Draco Rosa, Ednita Nazario, La Quinta Estación y Ricky Martin.

Figueroa detalló que una vez llegaba al Canal 4 saludaba a todos y cada uno de los que hacen posible la transmisión de “Guerreros”. Desde el grupo que monta los juegos hasta los competidores de ambos equipos.

“Esa era mi rutina. Hay un muchacho que hace un café riquísimo, la calidad humana que hay ahí (en Wapa), voy a extrañar eso... Esas son las cosas que hacen difícil la partida. A los competidores los veía todos los días. Al final, te terminas haciendo súper amigos de ellos”, contó. En esa línea, el presentador recordó que hace unas semanas estuvo de vacaciones en Nueva York, donde pudo encontrarse con Jeanthony “Chino” Medina y Miredy Rivera, participantes de “Guerreros”.

Antes de hablar sobre la contratación del exgimnasta artístico Tommy Ramos para seguir sus pasos en el programa que se transmite de lunes a viernes a las 5:30 p.m., el también modelo se expresó sobre el productor Aníbal Fernández, una persona que, según contó, ha aportado “muchísimo” a su carrera.

“Me ha aportado como ser humano, como profesional... Teníamos unas conversaciones espectaculares de la vida, de los hijos, de aprovechar los espacios a solas, a comprender esos momentos. Ahora, cuando estoy con mi familia, los disfruto aún más. También me recargo de ellos como nunca”.

Figueroa se despide de “Guerreros” con un corazón agradecido por el respeto hacia su persona y creer en su talento. De igual manera, dijo que emprende vuelo confiado en que su sucesor desempeñará el rol con honores.

Ayer, a solo minutos de acabar la transmisión especial de “Guerreros”, el mismo Figueroa presentó a Ramos como el nuevo animador del espacio y padrino de los Leones. Sin embargo, el proceso de comunicación y mentoría comenzó desde hace varias semanas.

“Si le dices a Tommy que te llame, ten la seguridad de que lo va hacer”, manifestó entre risas de quien también es su amigo. “Le dije: ‘esto no se trata de hacer las cosas como nadie, las comparaciones van a llegar, pero sé Tommy Ramos. Solo escucha y serás airoso. Escucha lo que te está diciendo Diane, escucha las instrucciones que te están dando para que puedas acoplarte rápido”, narró.

Sobre sus vínculos con la isla, Figueroa expresó que “a Puerto Rico no lo voy a abandonar jamás”. El comunicado se mantendrá como parte del grupo de presentadores de la Lotería Electrónica, continuará como la imagen de campañas publicitarias de marcas como Seguros Múltiples y Kía, y en mayo regresará para grabar una película.