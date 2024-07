José María Galeano se siente “ganador gracias al amor” de la audiencia

“Lo de ustedes no tiene nombre. Me emociona mucho, me emociona mucho”, comenzó uno de los cuatro finalistas de la temporada. “Yo anoche me acosté con muchos, me atrevería a decir que con miles de mensajes de cariño, de apoyo, de muchas cosas bonitas por parte de ustedes, de muchos rincones del mundo que yo no me podía imaginar. Mil gracias de corazón, por el amor, por el cariño, por el apoyo, si no fuera por ustedes yo no hubiera llegado hasta aquí”, agregó.