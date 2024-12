Katiria Soto y José Santana dispuestos a dejarlo todo en la final de “Super Chef Celebrities: Fogón Edition”

“De verdad que no me lo esperaba (llegar a la final). Este programa ha sido una gran experiencia, una montaña rusa de emociones, podría decir. Porque te confieso que llegué sin saber casi nada de cocina, pero, eso sí, con muchas ganas de aprender y superarme”, comentó Santana en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“El pollo estaba congelado y resbalaba mientras lo trataba de deshuesar y, por el mismo frío, me corté dos dedos. Eso me sacó de concentración y me hizo cuestionar si seguir adelante, pero no podía rendirme. La batalla no fue con la receta, sino con el dolor. Dejé sudor y sangre en esa cocina”, recordó Santana.