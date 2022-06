La vedette cubana Niurka Marcos volvió a protagonizar otro momento histórico en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”. Ayer, cuando la “La Jefa”, papel interpretado por la locutora Jessica Ortiz, anunció la sexta prueba semanal, la también bailarina se negó a realizarla, lo que provocó que automáticamente perdieran la mitad del presupuesto para comprar alimentos.

La próxima semana, los 12 habitantes solo recibirán $600, en vez de $1,200.

La prueba semanal de esta semana consistía en que los famosos debían permanecer amarrados por 36 horas en grupos de 3. “¿Lograrán permanecer unidos todos los grupos?”, cuestionó la producción a través de las redes sociales.

Los grupos habían quedado conformados de la siguiente manera: Ivonne, Osvaldo y Daniella; Natalia, Lewis y Rafael; Niurka, Juan e Ignacio y Laura, Tony y Salvador. Antes de culminar la transmisión televisiva de anoche, “La Jefa” dio una segunda oportunidad a los famosos para volverse a amarrar, pero Marcos se negó una vez más.

PUBLICIDAD

Laura hace la nominación espontánea

Por otra parte, el pasado Lunes, Laura Bozzo se benefició de la nominación espontánea. Contrario a lo que muchos pensaron, la presentadora peruana otorgó los puntos a Ríos y Mendoza.

“Quiero hacer la nominación espontánea y quiero darle, con el dolor de mi corazón, y por eso estoy llorando, 3 votos a Osvaldo. Lo que pasó con lo de la comida, que me quisieron sacar y separar y dejarme solita, a mí me dolió muchísimo porque me sentí vulnerable completamente. Y quiero darle dos votos a Lewis, que es como mi hijo, porque cuando lo nombraron líder, él se sentía como el rey”, manifestó la animadora en el confesionario.

Esta noche se darán a conocer los nombres de los famosos nominados para abandonar la competencia esta semana.