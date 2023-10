Ya ha pasado un mes desde que la cantante e influencer Lele Pons comenzó su aventura sobre la pista de baile en la nueva temporada de “Dancing with the Stars”. Aunque inició con fuerza y buen desempeño, la famosa youtuber venezolana, manifestó los sentimientos de fracaso y derrota que sintió durante su participación la pasada semana, por “haber arruinado” su baile.

En esta nueva temporada del programa, la número 32, la latina tiene como compañero de baile profesional a Brandon Armstrong, con quien ha bailado samba, cha cha y tango.

Algo que ha caracterizado a la carismática joven es que a través de sus redes sociales se muestra con autenticidad, luce sus imperfecciones y aprovecha algunos momentos para compartirles sus lecciones de vida a sus millones de seguidores, acompañado de algún consejo.

Del mismo modo lo hizo hoy a través de su cuenta de Instagram, en la que comunicó la experiencia vivida recientemente en el programa, que transmite a través de la cadena ABC y Disney+.

“La semana pasada sentí que había fracasado. Me sentí derrotada. Me sentí deprimida por haber arruinado mi baile. No siempre creo en mí misma, pero sí creo en aquellos que creen en mí y quiero demostrar que tienen razón. Elegí seguir adelante y seguir dando lo mejor de mí. No puedes controlar lo que va a pasar, pero sí puedes controlar tu respuesta. Anoche tuve otra oportunidad de recuperarme y aprender de la semana anterior. ¡Conseguí mi primer 8! 🙏🏼Por favor encuentre la fuerza para seguir adelante y regresar más fuerte que antes. No renuncies porque llegará tu momento ❤️”, destacó Lele Pons en su escrito, acompañado del video del baile.

La gala de anoche fue dedicada al 100 aniversario de Disney y, en celebración, a los concursantes les tocó bailar un tema relacionado con algunas de sus icónicas películas. En el caso de la esposa del cantante urbano puertorriqueño Guaynaa, tuvo a cargo bailar la canción “Can You Feel the Love Tonight”, de “The Lion King”.