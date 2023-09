¡A bailar! El grupo de los 32 concursantes de la nueva temporada de “Dancing with the Stars”, de la cadena ABC, fue dado a conocer hoy, y entre los nombres más conocidos localmente, se encuentra el de la cantante e influencer Lele Pons.

“Hola amores, estoy en ‘Dancing with the Stars’. Esto es para ti. Los quiero mucho. Espero que me vean, que les guste nuestro baile. Un beso, les mando un beso enorme”, publicó Pons mediante un vídeo en su red social de Instagram, que amasa a más de 53 millones de seguidores.

La también esposa del cantante Guaynaa, tendrá como compañero de baile profesional a Brandon Armstrong.

De inmediato, una de las amigas de la venezolana de 27 años, Paris Hilton, le envío un mensaje a través de la programación de la cadena ABC. “No puedo esperar a verte en ‘Dancing with the Stars’. Sé que vas a matar la liga. Te quiero hermana y te veo pronto”, sostuvo la socialité.

Además de Pons, figuran entre las estrellas que compiten por el trofeo Mirrorball de la temporada 32, un ganador del Oscar, un ganador del Grammy y muchas estrellas de “reality shows”.

El elenco completo del próximo ciclo del programa televisivo se reveló hoy durante la transmisión de “Good Morning America”.

Otras personalidades conocidas son los actores Alyson Hannigan (”How I Met Your Mother”), Mira Sorvino (”Romy and Michele’s High School Reunion”), Barry Williams (”The Brady Bunch”), Matt Walsh (”Veep”), Jamie Lynn Spears (”Zoey 101″) y Xochitl Gomez (”Doctor Strange in the Multiverse of Madness”).

También competirán las estrellas de “realities” Charity Lawson (”The Bachelorette”), Harry Jowsey “(Too Hot to Handle”), Ariana Madix (”Vanderpump Rules”) y Mauricio Umansky (”The Real Housewives of Beverly Hills”).

Completan la lista la supermodelo Tyson Beckford, el cantante Jason Mraz y el futbolista profesional Adrian Peterson.

“Dancing with the Stars” comienza el 26 de septiembre a través de ABC y Disney+.