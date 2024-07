Los hijos de Buddy Valastro seguirán sus pasos con “Cake Dynasty”

El famoso chef repostero Buddy Valastro , es heredero del noble oficio de la panadería , el cual se remonta a tres generaciones en su familia, pero el llamado “Cake Boss” está consciente que no es obligatorio que esta herencia siga con alguno de sus cuatro hijos, si no tienen gusto o aptitudes para ello.

“Hay una cosa que sí les puedo garantizar, si yo sintiera que ellos no pueden, no los pondría a cargo del imperio, no voy a decir, aquí tienen las llaves del reino, si no sintiera que ellos realmente son los más capaces de lograrlo. Eso fue un poco lo que les prometí a mis padres, que cualquier persona que me reemplazara, tendría que cumplir con estos requisitos”, explicó el famoso maestro pastelero.