Manelyk se despide de “La casa de los famosos Colombia” y se reconcilia con Yina Calderón

“Llegaste a mi casa como una invitada, Manelyk, con tu carácter fuerte, tu corazón sin miedo y tu esencia única te enfrentaste a miradas y a opiniones sin filtro, con tu autenticidad y valentía conquistaste a la casa y al corazón de todos los colombianos. Hiciste historia, dejaste huella y aunque las puertas se abren para que regreses a tu casa. Aquí siempre serás bienvenida. Gracias por regalarnos tu bondad, tu experiencia, tu alegría. Hasta siempre, puedes regresar a ’ La casa de los famosos All Stars’ ” , expresó “El Jefe”.

González, visiblemente conmovida, agradeció a cada uno de sus compañeros y destacó lo significativo que fue este intercambio para ella: “Colombia, yo soy mexicana-colombiana, ya soy colombiana. Claro que sí. Nadie lo puede negar. Muchas gracias por esta oportunidad, de verdad, me los llevo en el corazón a todos ustedes, pero sobre todo a toda Colombia por aceptarme y quererme como soy”.

Sin embargo, no todo fue armonía desde el principio. La mexicana tuvo un inicio tenso con Yina Calderón , que la ofendió en varias ocasiones. A pesar de ello, González optó por buscar la reconciliación y finalmente logró un abrazo de despedida que selló la paz entre ambas. “Quiero que seas mi amiga porque eres una súper persona y sabes que lo quieres, y te voy a abrazar quieras o no”, le dijo la mexicana a Calderón. Ante lo anterior, la DJ expresó: “Que te vaya muy bien, amiga mía, que la virgen te acompañe. Cuídate”.

Durante su despedida, dedicó palabras emotivas a varios de sus compañeros. A García, con quien tuvo una conexión especial, le dijo: “Que no te dé miedo mostrar tus sentimientos, yo te envidio porque me gustaría llorar como lo haces tú, eso es que eres buena persona y que no te importe lo que digan los demás” y la colombiana le respondió: “Me enseñaste muchas cosas, muchas gracias”.