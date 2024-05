Maripily antes de montarse en el avión: “Estoy viviendo el proceso más importante de mi vida”

“Estoy súper emocionada. Estoy como en una nube y todavía no me lo creo. Para mmi es una bendición y estoy loca por llegar a mi país. Tú me ves aquí, pero mi cuerpo está como en una nube. Sé que es real, pero estuve encerrada cuatro meses y estoy viviendo el proceso más importante de mi vida: que es el llegar a mi país y recibir el amor del público, mi familia y mi hijo”, sostuvo la modelo y empresaria justo antes de entrar al gate de la aerolínea en el aeropuerto de Miami para El Nuevo Día.