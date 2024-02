Maripily Rivera se libra de otra gala de nominación en “La casa de los famosos 4”

View this post on Instagram

Contrario a lo que muchos pensaban, la modelo y empresaria boricua Maripily Rivera se libró de aparecer en la lista de nominados. De hecho, la propietaria de Pompis Store no recibió ningún punto de parte de sus compañeros.

El lunes, en medio de una noche de eliminación que no dejó indiferente a nadie con la salida de Fernando Lozada , la confrontación entre Rivera y Aleska Génesis se convirtió en el epicentro de la polémica, y dejó al descubierto las fisuras y rivalidades que habitan entre los muros de la casa.

Personas tramoyeras, falsas, mentirosas lograron regresar y él que aportó cosas buenas, fue sincero, honesto y hasta pidió disculpas sin tener necesidad de pedir disculpas, se fue. Me pareció un poco injusta la decisión del público.

A segundos de cortar la transmisión, la boricua no titubeó en contestarle a la única habitante mujer del cuarto Agua.

“Si no sabes de estrategias no puedes estar aquí. Tú eres más falsa que yo. No vengas hacerte la mosquita muerta conmigo que detrás de esa cara de mosquita muerta se esconde una mujer falsa e irreal. Así soy, brega con eso”, respondió Rivera.