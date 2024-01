“Me parece el colmo”: Adamari López alerta sobre fraude con su imagen

La conductora de “¿Quién caerá?”, Adamari López , dio a conocer que hay personas usando su imagen para vender un producto para perder peso que ella no avala . El fraude se basa en una página en la que aparentemente la puertorriqueña vende un producto.

“Me parece el colmo: poner comentarios, contestar como si fuera yo, hacerles creer que estoy vendiendo un producto que yo ni siquiera conozco y que no fue el método que utilicé para bajar de peso”, dijo la también actriz.

La actriz compartió con sus seguidores de Instagram la noticia y les advirtió que no es real. “Quería comentarles que hay una página web que les voy a estar mostrando, en donde al parecer quieren lucrarse de la gente vendiéndoles la idea de que yo estoy anunciando un producto ”.

También les mostró cómo luce la página estafadora y, según detalló, esta usa sus fotografías antes y después de bajar de peso, así como un falso testimonio que le atribuyen a la actriz. “Aquí está la página en donde pueden ver como si fuera mi Facebook, en donde yo supuestamente contesto comentarios, pero esta página no es real ”, dijo.

“Esto es una página creada, un montaje. No se dejen engañar. Esto me ha pasado muchas veces, pero esto me parece el colmo: poner comentarios como si fuera yo, hacerles creer que estoy vendiendo un producto que yo ni siquiera conozco”, advirtió la conductora puertorriqueña, quien, en 2021, también acusó a otro grupo de estafadores de usar su imagen para lucrar con un producto de pérdida de peso.