La empresa de medios Spanish Broadcasting System (SBS) activó su protocolo para contener el COVID-19 luego de un caso sospechoso entre el personal de Mega TV.

De acuerdo con Michelle Torres, portavoz de la compañía, la persona que presenta síntomas no es parte de los talentos del canal. No obstante, los programas Informe 79 y La Comay no serán transmitidos en directo esta noche.

“No está confirmado si la persona tiene o no tiene (COVID-19), pero dijo que tenía síntomas”, sostuvo. “Nosotros como quiera, desde que dice que tiene sospechas, responsablemente activamos los protocolos de emergencia para proteger el bienestar y la salud”, agregó.

Torres indicó que actualmente la mayoría del personal trabaja desde su hogar. Los programas La Movida y La Noche es Nuestra no se afectan por este caso porque graban los sábados, continuó la relacionista profesional.

El pasado marzo la cadena cerró sus operaciones por una sospecha de COVID-19 que resultó ser negativa.